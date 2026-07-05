В Иркутске 6 июля ожидается потепление до +33

В Иркутске 6 июля ожидается до +33 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В первый день рабочей недели в Иркутске ожидается жаркая и ветреная погода.

- 6 июля в областном центре будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 3–8 м/с, утром и днём - 8–13 м/с. Ночью температура составит +16…+18, днём воздух прогреется до +31…+33, - сообщает Иркутский гидрометцентр.

В отдельных районах области погода будет более суровой. Днём в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается сильный юго-восточный ветер с порывами до 15–17 м/с, в западных районах - грозы, при которых северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с. Температура по области ночью +14…+19, в зонах пониженного рельефа +9, днём +30…+35, при появлении облачности до +25.

При этом синоптики обращают внимание на опасность лесных пожаров. В отдельных районах области сохраняется высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность.

Специалисты рекомендуют жителям быть предельно осторожными с огнём на природе и воздержаться от разведения костров.