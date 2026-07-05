Названы тревожные признаки приближающегося выгорания на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие считают чрезмерную вовлечённость в работу признаком высокой ответственности, однако такое поведение со временем оборачивается серьёзными последствиями для психического и физического здоровья, а также портит отношения с близкими. В День трудоголика карьерный консультант Мария Васильева в интервью RT рассказала, как распознать грань между усердием и зависимостью от работы, а также как вернуть равновесие между профессиональной и личной сферами.

Как информирует NEWS.RU, эксперт перечислила ключевые факторы, указывающие на приближение профессионального истощения: невозможность переключиться на отдых даже в выходные и во время отпуска, навязчивое желание постоянно проверять рабочую почту и мессенджеры, угасание интереса к увлечениям и общению с родными, а также хроническая усталость, которая не исчезает после полноценного сна или выходного дня.

Мария Васильева подчеркнула, что для нормализации состояния необходимо строго разграничивать рабочее и личное время. Например, можно установить для себя правило не заходить в рабочие чаты после семи вечера и не брать проекты на субботу и воскресенье. Специалист также посоветовала еженедельно проводить своего рода «энергетическую ревизию»: фиксировать, какие задачи наполняют энергией, а какие, напротив, опустошают.

- Если повседневные обязанности по большей части выматывают, это веский повод пересмотреть функционал или даже задуматься о смене рода деятельности, - резюмировала Мария Васильева.