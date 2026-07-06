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НовостиПроисшествия6 июля 2026 1:04

Женщина похитила 16 млн рублей из кассы и вложила их в биржу ради процентов

В Кунгуре Пермского края задержана 46-летняя сотрудница, надеявшаяся приумножить деньги
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Женщина похитила 16 млн рублей из кассы и вложила их в биржу ради процентов

Женщина похитила 16 млн рублей из кассы и вложила их в биржу ради процентов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кунгуре Пермского края завели уголовное дело в отношении 46-летней кассира местной организации. Как информирует Бизнес-Класс, женщину подозревают в хищении крупной суммы с использованием служебного положения.

- В мае 2026 года подозреваемая, будучи материально ответственным лицом и имея прямой доступ к кассовым средствам, в течение месяца поэтапно изымала деньги. Затем она переводила похищенное через терминал и обменный пункт на электронную биржу. Общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей, - сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как пояснили правоохранители, фигурантка рассчитывала, что сможет приумножить средства и вернуть их обратно, но её планы не оправдались. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.