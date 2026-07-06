За неделю в ДТП в Иркутской области погибли 5 человек, 90 пострадали Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

За минувшую неделю, с 29 июня по 5 июля, на дорогах Иркутской области зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 5 человек, 90 получили травмы, в том числе 21 ребёнок. Повреждены 84 транспортных средства.

- Среди основных причин ДТП: превышение скорости - 21 случай, нарушение правил расположения транспорта на дороге - 13 и несоблюдение очерёдности проезда - 8. Чаще всего фиксировались столкновения - 20, съезды с дороги - 11, опрокидывания - 7 и наезды на пешеходов - 7, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

С участием нетрезвых водителей произошло 9 аварий. 19 человек управляли машинами без прав, ещё в двух случаях водители скрылись с места происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования сигналов светофора. Управление автомобилем в состоянии опьянения категорически запрещено.