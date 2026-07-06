Суд вернул муниципалитету памятник архитектуры на улице Свердлова в Иркутске Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в муниципальную собственность объекта культурного наследия на улице Свердлова.

- В 2022 году здание, являющееся памятником регионального значения, было продано коммерческой организации с нарушением федерального законодательства - без проведения обязательной конкурентной процедуры, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать сделку недействительной и применить последствия её ничтожности. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.