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НовостиОбщество6 июля 2026 2:58

Суд вернул муниципалитету памятник архитектуры на улице Свердлова в Иркутске

Прокуратура доказала, что здание продали в обход конкурентной процедуры
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Суд вернул муниципалитету памятник архитектуры на улице Свердлова в Иркутске

Суд вернул муниципалитету памятник архитектуры на улице Свердлова в Иркутске

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в муниципальную собственность объекта культурного наследия на улице Свердлова.

- В 2022 году здание, являющееся памятником регионального значения, было продано коммерческой организации с нарушением федерального законодательства - без проведения обязательной конкурентной процедуры, - сообщает прокуратура Иркутской области.

Надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать сделку недействительной и применить последствия её ничтожности. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.