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НовостиПроисшествия6 июля 2026 3:57

Спасатели МЧС вывели из горящего дома в Иркутске 15 человек

Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Спасатели МЧС вывели из горящего дома в Иркутске 15 человек

Спасатели МЧС вывели из горящего дома в Иркутске 15 человек

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Иркутске днём 5 июля произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Алмазной - загорелся электрощиток.

- К месту вызова незамедлительно прибыли 7 пожарных и 3 единицы спецтехники. К этому моменту подъезд уже заполнился густым дымом, - информирует ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сотрудники МЧС с помощью специальных спасательных устройств эвакуировали 15 человек. Ещё 10 жильцов смогли покинуть опасную зону самостоятельно.

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание - площадь горения составила всего 0,5 квадратного метра. По предварительной версии, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.

МЧС России напоминает: следите за исправностью электроприборов, не перегружайте сеть, доверяйте ремонт техники только профессионалам. Установите дома пожарный извещатель и приобретите огнетушитель - это может спасти жизнь.