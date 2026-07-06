В Нижнеудинском районе ремонтируют 2,6 км дороги Нижнеудинск - Порог. Фото: Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области

В Нижнеудинском районе идёт ремонт участка автомобильной дороги Нижнеудинск - Порог протяжённостью 2,6 км. Работы развернулись в селе Мельница и ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

- Село Мельница является пригородом Нижнеудинска, здесь активно развивается жилищное строительство и работают социальные учреждения: школа, детский сад и реабилитационный центр для несовершеннолетних. Подходы к ним должны быть безопасными для водителей и пешеходов. Работы проводятся по поручению губернатора Игоря Кобзева, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Подрядчик уже заменил шесть водопропускных труб для отвода дождевых и талых вод с дороги, установил 25 труб на съездах к домам. Сейчас ведётся восстановление асфальтобетонного покрытия.

На всём протяжении участка строят тротуары и заездные карманы на шести остановках, где позже установят новые павильоны. Завершится ремонт нанесением разметки и установкой дорожных знаков.

Ввести участок в эксплуатацию планируют осенью. Этот этап - второй по счёту, в 2024 году на дороге уже установили освещение.