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НовостиОбщество6 июля 2026 4:52

В Иркутской области собственника обязали восстановить испорченные земли

Ущерб от свалки промышленных отходов на участке в Киренском районе оценили в 25,6 млн рублей
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутской области собственника обязали восстановить испорченные земли. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Иркутской области собственника обязали восстановить испорченные земли. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

- В ходе проверки сельхозугодий площадью более 2,3 гектара инспекторы обнаружили, что собственник превратил плодородные земли в свалку промышленных отходов. Более двух гектаров были завалены опилками и корой, на значительной площади размещены горбыль и щепа, а на участке 0,1 гектара полностью снят плодородный слой почвы с выемками глубиной до 4 метров, - сообщает управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Территория также была захламлена бытовым и производственным мусором.

Специалисты рассчитали ущерб, причинённый почве, он составил 25,6 млн рублей. Россельхознадзор обратился в Иркутский районный суд с иском о взыскании этой суммы.

Собственник заявил ходатайство о замене денежного штрафа на восстановление земель своими силами. Суд поддержал требования надзорного ведомства, изменив способ возмещения: теперь собственник обязан провести полную рекультивацию участков по специальному проекту.