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НовостиПроисшествия6 июля 2026 4:55

В Иркутской области в реке утонул 10-летний мальчик

Ребёнок купался в реке Чуна, мать потеряла его из виду и обратилась в полицию
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутской области в реке утонул 10-летний мальчик

В Иркутской области в реке утонул 10-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Чунском районе СК проводит доследственную проверку по факту гибели 10-летнего мальчика.

- Трагедия случилась 4 июля на реке Чуна в посёлке Октябрьский. Ребёнок утонул во время купания, - информирует СУ СК России по Иркутской области.

Следователи выясняют все детали произошедшего.

- На берегу отдыхала 34-летняя женщина с пятью детьми. Ребята купались, а когда вышли из воды, среди них не оказалось 10-летнего сына. Мать сразу позвонила в экстренные службы. В ходе поисковых работ тело мальчика было обнаружено в 20 метрах от берега на 4-метровой глубине. Причиной происшествия стало купание в необорудованном месте, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прокуратура Чунского района также организовала проверку. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних и обеспечению безопасности на водных объектах. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.