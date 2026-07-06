За четыре дня в Иркутской области потушили 11 лесных пожаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 3 по 6 июля в лесном фонде Иркутской области ликвидированы 11 пожаров. В пятницу, 3 июля, обнаружено четыре пожра - два из них, в Зиминском и Чунском районах, потушили в день обнаружения на площади 1,3 гектара. На тушении работали 30 человек и 9 единиц наземной техники.

В субботу, 4 июля, зафиксировано девять пожаров. Один из них, в Аларском районе, ликвидировали на площади 1,5 гектара в день обнаружения. Ещё два в Братском и Чунском районах локализованы на площади 4,7 гектара. К тушению привлекли 150 человек и 35 единиц техники.

В воскресенье, 5 июля, зарегистрировано девять новых очагов. Три из них, в Иркутском, Нижнеудинском и Усть-Удинском районах, потушили в день обнаружения на площади 4,57 гектара.

Также пожарные уже ликвидировали пять пожаров, возникших ранее, на площади 58,1 гектара - в Чунском, Братском и Куйтунском районах. В тушении участвовали 288 человек и 67 единиц техники.

За три дня для мониторинга и маневрирования использовали 20 воздушных судов, общий налёт составил 167 часов 35 минут.

На утро 6 июля остаются 10 пожаров общей площадью 376,41 гектара. Три из них локализованы в Куйтунском, Нижнеудинском и Чунском районах на площади 127 гектаров.

Наземное патрулирование ведут 133 группы (290 человек), авиамониторинг - шесть Ан-2 и 12 легкомоторных самолётов.