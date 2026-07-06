В Забайкалье осудили мужчину на 5 лет за оправдание терроризма в интернете Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Забайкальском крае 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о публичном оправдании терроризма в интернете. Фигурантом стал 20-летний житель Республики Хакасия.

Преступление было выявлено органами ФСБ России.

- В июле 2023 года и августе 2024 года молодой человек в общедоступной группе одного из популярных мессенджеров размещал комментарии, в которых положительно оценивал действия террористических организаций и оправдывал их, - сообщает прокуратура Забайкальского края.

Суд признал подсудимого виновным по статье - публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием интернета и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, ему запрещено в течение трёх лет администрировать сайты и каналы, а также размещать публикации и комментарии в сети, сообщает ZAB.ru.

Приговор пока не вступил в законную силу.