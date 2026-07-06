В Иркутске директора магазина осудили за оформление SIM-карт без ведома клиентов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске Кировский районный суд вынес приговор в отношении 28-летней директора магазина бытовой электроники.

Женщина признана виновной по статье - неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший её модификацию, совершённый с использованием служебного положения.

- Подсудимая, используя свои должностные полномочия и доступ к внутренней системе оператора сотовой связи, оформляла SIM-карты на граждан по фотографиям их паспортов без их личного присутствия и согласия, - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Таким образом она вносила ложные сведения в базу данных оператора, что квалифицируется как неправомерная модификация компьютерной информации.

В судебном заседании женщина не отрицала фактических обстоятельств, однако вину в полном объёме не признала, заявив об отсутствии состава преступления.

Суд, оценив совокупность доказательств, включая показания свидетелей и материалы дела, признал её виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.