Психолог объяснила, как справиться с плохим настроением и тревогой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Когда настроение на нуле, многие привыкли обсуждать негатив и подпитывать свою тревогу. Однако, по словам кандидата психологических наук Светланы Колосовой, такой подход лишь усугубляет состояние. Она рекомендовала каждый день намеренно искать поводы для радости и делиться ими с окружающими.

- Легко нырнуть в окружение негативного порядка, обсуждая, что все плохо. Дайте себе задачу каждый день говорить о хорошем и продуцировать это. Радость заразительна, - заявила психолог.

Как сообщает NEWS.RU, Колосова посоветовала сократить потребление новостей, оставив в информационном поле только проверенные официальные источники с объективной подачей.

Это поможет снизить уровень тревоги и избежать паники. При этом, если плохое настроение затягивается, появляются признаки депрессии или ухудшается общее состояние, она настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться за профессиональной помощью.