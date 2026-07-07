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НовостиПроисшествия7 июля 2026 0:24

В Братске при пожаре в садовом доме пострадал 58-летний мужчина

Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь, но не справился
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Братске при пожаре в садовом доме пострадал 58-летний мужчина

В Братске при пожаре в садовом доме пострадал 58-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Братске утром 5 июля в дачном посёлке Комсомольский произошёл пожар в садовом доме.

- 58-летний собственник обнаружил возгорание и попытался справиться с огнём своими силами. Однако в ходе тушения он получил ожоги кистей рук. От госпитализации мужчина отказался, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных и 3 автоцистерны, открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.

Сотрудники МЧС России напоминают: при обнаружении пожара незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 101.