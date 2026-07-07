В Братске при пожаре в садовом доме пострадал 58-летний мужчина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Братске утром 5 июля в дачном посёлке Комсомольский произошёл пожар в садовом доме.

- 58-летний собственник обнаружил возгорание и попытался справиться с огнём своими силами. Однако в ходе тушения он получил ожоги кистей рук. От госпитализации мужчина отказался, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных и 3 автоцистерны, открытое горение было ликвидировано.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.

Сотрудники МЧС России напоминают: при обнаружении пожара незамедлительно вызывайте спасателей по номеру 101.