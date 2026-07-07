Жителям Иркутска напомнили, как вести себя при встрече с бездомными собаками Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутске жителям в очередной раз разъяснили правила поведения при встрече с бездомными животными.

- В большинстве случаев достаточно не провоцировать собаку на агрессию и покинуть место, где она находится, - сообщает администрация Иркутска.

Также советуют обходить пустынные участки, недостроенные объекты, гаражные массивы и плохо освещённые переулки.

Если обойти эти места невозможно, стоит иметь при себе специальный аэрозольный баллончик для отпугивания собак.

При непосредственном контакте с животным не следует поддаваться панике, смотреть ему в глаза и поворачиваться спиной. Рекомендуется создать иллюзию угрозы: чётко скомандовать «Фу!» или «Назад!», изобразить замах, как для броска камня. Это часто заставляет животное отступить.

При встрече со стаей важно найти укрытие, не допускать окружения себя со всех сторон, использовать в качестве щита сумку или любой предмет, оказавшийся под рукой.

Если собакам удалось повалить человека на землю, необходимо свернуться калачиком, прикрыть руками голову и шею, прижать колени к груди. Главное в такой ситуации - защитить наиболее уязвимые части тела и громко звать на помощь.

Сообщить о местах обитания безнадзорных животных можно в отдел санитарного состояния администрации Иркутска по телефону 52-01-35 (по будням с 9:00 до 18:00). Круглосуточный приём информации ведётся также по телефонам Единой дежурного-диспетчерской службы: 520-112 и 269-783.