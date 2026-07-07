В Иркутске задержали двух братьев за вымогательство почти 4 млн рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из УФСБ и при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали двух братьев 39 и 42 лет. Они подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Старший из братьев вымогал у пожилой женщины 3,5 млн рублей. Под угрозами применения насилия потерпевшая передала ему требуемую сумму, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Также с февраля по апрель 2024 года по наводке 31-летнего сообщника младший брат оказывал давление на 38-летнего жителя Иркутска, угрожал и применял физическое насилие, требуя деньги. Мужчина передал вымогателям 600 тысяч рублей.

При обысках у задержанных изъяли автомобиль Volvo, помповое ружьё со спиленными номерами, 18 патронов и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В Иркутске задержали двух братьев за вымогательство почти 4 млн рублей Видео: УФСБ России по Иркутской области

Автомобиль помещён на спецстоянку. Заведены уголовные дела по статье вымогательство.

Суд заключил обоих подозреваемых под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.