В Байкальске по нацпроекту ремонтируют детский сад № 7. Фото: Администрация Слюдянского района

В городе Байкальске Слюдянского района начался капитальный ремонт детского сада № 7.

- Работы ведутся по национальному проекту «Семья» и идут строго по графику, - сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Ремонт стартовал в июне, контракт рассчитан на 90 дней. Уже демонтированы отмостки, пожарные лестницы и козырьки, начались фасадные работы.

На время ремонта воспитанников временно распределили в детский сад № 9 и начальную школу-детский сад № 13.

Это уже шестой дошкольный объект в области, который обновляется по нацпроекту «Семья» в 2026 году, объявленном Годом дошкольного образования.

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