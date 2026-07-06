«Не будьте равнодушны. Представьте, как холодно там, в темной воде. Маленький мальчик не должен остаться один!».
43-летняя Оксана Лелеко из Иркутска опубликовала пронзительный пост с обращением о помощи. Ее младший сын, 4-летний Даниил, пропал во время сплава по реке Иркут. Вместе с ребенком под воду ушли двое взрослых мужчин – они пытались спасти мальчика, но сами оказались в ледяном потоке.
Продолжаются масштабные поиски 4-летнего мальчика на реке Иркут 6 июля 2026. Для прочесывания акватории и прибрежной зоны требуются дополнительные ресурсы: волонтеры, лодки с мотором и квадрокоптеры. Подробности – в материале КП-Иркутск.
Третий раз участвовал в сплаве
Трагедия произошла 3 июля в Шелеховском районе. Официально известно сейчас, что зарегистрированная туристическая группа в 170 человек, в состав которой входили и дети (по словам Оксаны, примерно от 40 до 50 человек), сплавлялись по реке Иркут на надувных лодках и пристали к берегу на привал. Пока взрослые, видимо, были заняты, 4-летний мальчик (Даниил) и 8-летняя девочка зашли в воду и их начало уносить течением. К ним на помощь бросились двое мужчин, они тоже были в составе группе. Девочку удалось вызволить из воды, а мальчика и мужчин унесло течением.
Уже несколько лет Оксана Лелеко состоит в общественной организации помощи родителям детей-инвалидов. В это движение сибирячку привела личная история: вместе с супругом она воспитывает троих сыновей, младший из которых - ребенок с инвалидностью.
- Каждый год наша организация устраивает инклюзивные сплавы для семей по реке Иркут. Для этого мы обращались за помощью к специализированной компании, которая непосредственно организует их. Наша семья участвует в них не первый год. Для Данечки это был уже третий сплав, он очень ждал его… - рассказывает Оксана.
По словам Оксаны, сплав проходил по знакомому, проверенному маршруту от Шаманки до Введенщины. На мероприятие собралось около 170 человек: семьи с детьми. Сама женщина отправилась в путь вместе со средним и младшим сыном. Безопасности уделялось максимальное внимание: дети сидели в центре рафтов в спасательных жилетах, лодками управляли только инструкторы.
«Сняла мокрую футболку и отошла на два шага»
Беда произошла во время запланированного привала на песчаном острове.
- Был четвертый час дня, мы устроили пикник. Дети подбегали к берегу, где мель, наступали ногой в воду и отбегали обратно. Или брызгали друг друга водой. Даня тоже был там. Помню, что еще сняла с него мокрую футболку, повесила ее сушиться, так как переживала, чтобы он не ходил в мокром. Я отошла буквально на два шага, чтобы посмотреть за средним сыном, и услышала, как другие родители закричали, что кого-то уносит течением…
Оксана рассказывает, что все, что произошло буквально за считанные секунды.
- Сначала я даже не поняла, что унесло именно Даньку, - признается Оксана. - В это время двое мужчин – отцы других детей – уже бросились в воду. Я, увидев, что происходит у берега, стала звать Даниила. А он не откликался… И тут я поняла, что течением унесло моего сына! Не помня себя, я тут же бросилась в реку, забежала по грудь. Но их нигде уже не было видно. Меня вытащили силком из воды…
Оксана признается, что все, что происходило дальше, было для неё как в тумане. В первые несколько часов после случившегося, пока все ждали прибытия полицейских и спасателей, муж Оксаны, который должен был встречать семью в Введенщине, самостоятельно обзванивал знакомых и искал лодки.
«Время наш враг»
Поиски маленького Даниила, 40-летнего Алексея Короткова и 45-летнего Николая Баирова ведутся уже четвертые сутки. Берег и акваторию прочесывают спасатели, полиция и добровольцы. Как ранее рассказывал КП-Иркутск волонтер поискового отряда 111.62, в операции задействовано около ста человек. Техника используется разная – от обычных плавсредств до водометных катеров. Ночью поиски сворачивают - из-за плохой видимости это небезопасно для самих спасателей. С рассветом работа возобновляется. Спасатели МЧС обследуют берег и воду с помощью дронов.
Оксана вместе с супругом выходят на поиски сына каждый день. Помощь им оказывают родные друзья, коллеги.
- Даня очень активный, коммуникабельный, любопытный малыш, - не сдерживая слез рассказывает Оксана. - Я до сих пор отказываюсь верить, что это случилось с нами. Это какой-то страшный сон! Это был обычный семейный отдых на природе, мы просто хотели провести время с детьми вместе. Никакого дурного предчувствия накануне тоже не было. Все шло хорошо…
«Вода не щадит, время – наш враг, - обратилась мать ко всем неравнодушным в соцсетях. - Родители сходят с ума от горя, волонтеры на пределе. Мы ищем всем миром, но времени катастрофически мало... Нужны люди, лодки, тепловизоры, сетки, хорошее зрение и большие сердца».
По факту трагедии было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержан организатор сплава.
- В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Расследование продолжается. - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Таковы последние новости о поисках 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут на на 6 июля 2026.
ВАЖНО!
Если вы хотите помочь семье в поисках:
Мама 89501298782
Папа 89501230671
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