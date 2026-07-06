Для прочесывания акватории и прибрежной зоны требуются дополнительные ресурсы: волонтеры, лодки с мотором и квадрокоптеры. Фото: СУ СКР по Иркутской области, Поисковой отряд 111.62

«Не будьте равнодушны. Представьте, как холодно там, в темной воде. Маленький мальчик не должен остаться один!».

43-летняя Оксана Лелеко из Иркутска опубликовала пронзительный пост с обращением о помощи. Ее младший сын, 4-летний Даниил, пропал во время сплава по реке Иркут. Вместе с ребенком под воду ушли двое взрослых мужчин – они пытались спасти мальчика, но сами оказались в ледяном потоке.

Продолжаются масштабные поиски 4-летнего мальчика на реке Иркут 6 июля 2026. Для прочесывания акватории и прибрежной зоны требуются дополнительные ресурсы: волонтеры, лодки с мотором и квадрокоптеры. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Поиски 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут: что известно на 6 июля 2026

Третий раз участвовал в сплаве

Трагедия произошла 3 июля в Шелеховском районе. Официально известно сейчас, что зарегистрированная туристическая группа в 170 человек, в состав которой входили и дети (по словам Оксаны, примерно от 40 до 50 человек), сплавлялись по реке Иркут на надувных лодках и пристали к берегу на привал. Пока взрослые, видимо, были заняты, 4-летний мальчик (Даниил) и 8-летняя девочка зашли в воду и их начало уносить течением. К ним на помощь бросились двое мужчин, они тоже были в составе группе. Девочку удалось вызволить из воды, а мальчика и мужчин унесло течением.

Уже несколько лет Оксана Лелеко состоит в общественной организации помощи родителям детей-инвалидов. В это движение сибирячку привела личная история: вместе с супругом она воспитывает троих сыновей, младший из которых - ребенок с инвалидностью.

Ночью поиски сворачивают - из-за плохой видимости это небезопасно для самих спасателей. Фото: Поисковой отряд 111.62

- Каждый год наша организация устраивает инклюзивные сплавы для семей по реке Иркут. Для этого мы обращались за помощью к специализированной компании, которая непосредственно организует их. Наша семья участвует в них не первый год. Для Данечки это был уже третий сплав, он очень ждал его… - рассказывает Оксана.

По словам Оксаны, сплав проходил по знакомому, проверенному маршруту от Шаманки до Введенщины. На мероприятие собралось около 170 человек: семьи с детьми. Сама женщина отправилась в путь вместе со средним и младшим сыном. Безопасности уделялось максимальное внимание: дети сидели в центре рафтов в спасательных жилетах, лодками управляли только инструкторы.

«Сняла мокрую футболку и отошла на два шага»

Беда произошла во время запланированного привала на песчаном острове.

- Был четвертый час дня, мы устроили пикник. Дети подбегали к берегу, где мель, наступали ногой в воду и отбегали обратно. Или брызгали друг друга водой. Даня тоже был там. Помню, что еще сняла с него мокрую футболку, повесила ее сушиться, так как переживала, чтобы он не ходил в мокром. Я отошла буквально на два шага, чтобы посмотреть за средним сыном, и услышала, как другие родители закричали, что кого-то уносит течением…

Оксана рассказывает, что все, что произошло буквально за считанные секунды.

- Сначала я даже не поняла, что унесло именно Даньку, - признается Оксана. - В это время двое мужчин – отцы других детей – уже бросились в воду. Я, увидев, что происходит у берега, стала звать Даниила. А он не откликался… И тут я поняла, что течением унесло моего сына! Не помня себя, я тут же бросилась в реку, забежала по грудь. Но их нигде уже не было видно. Меня вытащили силком из воды…

Пропал 4-летний ребенок. Фото: поисковый отряд 111.62.

Оксана признается, что все, что происходило дальше, было для неё как в тумане. В первые несколько часов после случившегося, пока все ждали прибытия полицейских и спасателей, муж Оксаны, который должен был встречать семью в Введенщине, самостоятельно обзванивал знакомых и искал лодки.

Поиски 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут: последние новости на 6 июля 2026

«Время наш враг»

Поиски маленького Даниила, 40-летнего Алексея Короткова и 45-летнего Николая Баирова ведутся уже четвертые сутки. Берег и акваторию прочесывают спасатели, полиция и добровольцы. Как ранее рассказывал КП-Иркутск волонтер поискового отряда 111.62, в операции задействовано около ста человек. Техника используется разная – от обычных плавсредств до водометных катеров. Ночью поиски сворачивают - из-за плохой видимости это небезопасно для самих спасателей. С рассветом работа возобновляется. Спасатели МЧС обследуют берег и воду с помощью дронов.

Оксана вместе с супругом выходят на поиски сына каждый день. Помощь им оказывают родные друзья, коллеги.

Мужчина пытался спасти ребенка и пропал без вести. Фото: поисковый отряд 111.62

- Даня очень активный, коммуникабельный, любопытный малыш, - не сдерживая слез рассказывает Оксана. - Я до сих пор отказываюсь верить, что это случилось с нами. Это какой-то страшный сон! Это был обычный семейный отдых на природе, мы просто хотели провести время с детьми вместе. Никакого дурного предчувствия накануне тоже не было. Все шло хорошо…

Мужчина пытался спасти ребенка и пропал без вести. Фото: поисковый отряд 111.62

«Вода не щадит, время – наш враг, - обратилась мать ко всем неравнодушным в соцсетях. - Родители сходят с ума от горя, волонтеры на пределе. Мы ищем всем миром, но времени катастрофически мало... Нужны люди, лодки, тепловизоры, сетки, хорошее зрение и большие сердца».

По факту трагедии было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержан организатор сплава.

По факту трагедии было заведено уголовное дело. Задержан организатор сплава. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Расследование продолжается. - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Таковы последние новости о поисках 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут на на 6 июля 2026.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь семье в поисках:

Мама 89501298782

Папа 89501230671

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лера узнала себя и написала мне первой!»: сибирячка нашла подругу детства по снимку 20-летней давности (подробнее)

15-летняя школьница ушла на дискотеку, а вернулась в гробу: экс-следователю смягчили приговор за убийство девушки (подробнее)