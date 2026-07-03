15-летняя школьница ушла на дискотеку, а вернулась в гробу: экс-следователю смягчили приговор за убийство девушки

В июле 2026 года приговор вновь пересмотрели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 лет назад в небольшом поселке Иркутской области произошла история, в правдивость которой поначалу было трудно поверить: словно сценарий жуткого детектива… Следователь прокуратуры вел дело об изнасиловании и жестоком убийстве 15-летней школьницы, а спустя годы выяснилось, что преступником был он сам! Суд приговорил экс-следователя к 22 годам колонии строгого режима. Но в апреле 2024 года состоялась апелляция, срок сократили до 20 лет. А в июле 2026 года приговор вновь пересмотрели. Подробности - в материале КП-Иркутск.

Ушла на дискотеку и пропала

…субботний вечер 17 марта 2007 года. Анна Кулешова*, 15-летняя школьница, собиралась на дискотеку с подругами. Девушки договорились встретиться по дороге к клубу и пойти на танцы вместе. Но в назначенное время Аня так и не появилась. Решив, что планы изменились, подруги ушли без нее.

Домой школьница не вернулась ни вечером, ни следующим днем. Обеспокоенные родители обзвонили всех знакомых дочери. Те подтвердили: Аня у них не ночевала.

Начались поиски. Спустя два дня, 19 марта, тело школьницы нашли на центральной улице поселка между жилыми домами. Эксперты установили: Аню сначала изнасиловали, а затем задушили.

Расследование поручили Василию Кочневу* - единственному на тот момент следователю районной прокуратуры. Для него это дело было в том числе личным: Аня дружила с его дочерью, которую он воспитывал один после смерти жены. Школьница часто бывала в их доме, поэтому убитые горем родители полностью доверяли стражу порядка, считая поиск убийцы делом его профессиональной чести. И Кочнев действительно быстро нашел тех, кто, по его мнению, мог быть причастен к преступлению.

- Первыми под подозрения попали двое жителей поселка, ранее судимых. Но доказательств для предъявления обвинений оказалось недостаточно, - рассказывала КП-Иркутск следователь по особо важным делам СУ СК России по Иркутской области Юлия Шедоева. - Позже дело передали следователю из другого района. Однако он тоже не смог найти преступника. Расследование приостановили, материалы передали на хранение в архив.

Спустя год после трагедии Кочнев уволился из правоохранительных органов и переквалифицировался в адвокаты.

Тайный свидетель

В 2020 году группа Главного управления криминалистики Следственного комитета России приехала в регион для пересмотра старых нераскрытых уголовных дел. Изучая архивы, следователи остановились на деле Анны Кулешовой. Было решено выехать в поселок, где жила школьница.

- Местные жители рассказали им, что с самого начала подозревали Кочнева, - говорила Юлия Шедоева.

Но одних подозрений мало - нужны были факты. Решающую роль сыграл свидетель: он рассказал, что видел, как Кочнев утром достал тело девушки из своего автомобиля и оставил между домами - там, где его позже и нашли прохожие. На вопрос следователей, почему очевидец столько лет молчал, тот ответил одним словом: «Боялся». Показания он дал на условиях полной анонимности и под защитой государства.

Смягчили срок

Экс-следователя задержали. Вину он категорически отрицал. Уверял: у него есть алиби. По его словам, в день пропажи Ани он уехал на охоту в соседнюю деревню. Даже указал на свидетелей, но те отказались подтверждать его версию.

- Во время расследования вскрылись и другие преступления. Выяснилось, что Кочнев намеренно знакомился с девочками из неблагополучных семей, обещал им деньги за интим. Еще несколько фактов изнасилования нам удалось доказать. Все его жертвы дали показания, - рассказывала КП-Иркутск Юлия Шедоева.

Ну а самое главное - это результаты экспертизы. За те 13 лет, что дело пролежало в архиве, технологии шагнули далеко вперед: у криминалистов появились более широкие возможности для исследований. На одежде погибшей Ани удалось распознать ДНК Кочнева.

Суд проходил при участии присяжных. Кочнева приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Однако апелляционная инстанция отправила материалы на пересмотр. В декабре 2025 года был вынесен вердикт.

- Суд признал мужчину виновным и назначил 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказывали в СУ СКР по Иркутской области.

Экс-следователь вновь подал апелляцию. Заседание состоялось 1 июля 2026 года в Новосибирске и проходило в закрытом режиме.

- Судебная коллегия проверила материалы, обсудила доводы апелляционной жалобы и определила, что уголовное дело по статье 240.1 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией» в отношении осужденного прекратить в связи с истечением сроков давности. Срок наказания, назначенного по статье 105 УК РФ «Убийство» смягчить до 18 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

*имена изменены - прим. Редакции

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