История девочек из Иркутска тронула тысячи людей. Фото: предоставлено Анной Ивановой

«Я верила, что я ее найду! Так и произошло!» - улыбается 31-летняя Анна Иванова из Иркутска.

Несколько дней назад она с замиранием сердца опубликовала в соцсетях пост о поиске подруги детства Леры, связь с которой оборвалась более двадцати лет назад. Все, что осталось у сибирячки от этой дружбы - пара фотографий и теплые воспоминания. Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. И чудо случилось: Лера увидела знакомый снимок, узнала себя и написала Анне первой. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Жили в одном дворе

Анне 31 год. Последние восемь месяцев она живет в Таиланде, где работает удаленно. Недавно, прилетев домой к родителям в Иркутск, сибирячка нашла в старых фотоальбомах снимок.

- Там была я и девочка по имени Лера, - рассказывала ранее корреспонденту КП-Иркутск Анна. – Я сразу вспомнила как мы с ней проводили время в детстве.

Девочки начали дружить, когда им было по семь лет. Они жили в одном дворе, гуляли, ходили друг к другу в гости - были неразлучны около двух лет.

- А в один из дней Лера сообщила, что ее семья переезжает в Ленск. Мы договорились, что будем писать друг другу письма. Но со временем потеряли связь.

А через время и семья Анны съехала из этого дома. Но как выяснилось, Лера пыталась отыскать свою подругу детства.

- Знакомые рассказывали, что Лера приезжала в Иркутск повидаться со своей бабушкой. Она пыталась меня найти. Но в нашей квартире жила уже другая семья. Именно они и сообщили, что меня искала какая-то девочка…

Двадцать с лишним лет пролетели незаметно. Поиск Леры никогда не был для Анны навязчивой идеей – она понимала, что два десятилетия способны полностью стереть детские черты. Но внезапный приступ тоски при виде старых фотографий заставил ее пойти ва-банк.

1,5 миллиона просмотров

Сибирячка выложила видео без особой надежды на успех, попросив лишь подписчиков сделать репост. Ей просто стало любопытно узнать, как сложилась судьба Леры, и она понадеялась, что кто-то узнает подругу детства на старом снимке.

К ее изумлению, ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и стал вирусным. История девочек из Иркутска тронула тысячи людей: в комментариях пользователи делились собственными похожими случаями, желали удачи и активно помогали в поисках.

Чудо случилось: Лера увидела знакомый снимок, узнала себя и написала Анне первой. Фото: предоставлено Анной Ивановой

- Я не ожидала такой реакции! Меня до глубины души поразило количество сообщений от совершенно незнакомых людей, которые искренне захотели помочь, - признавалась Анна. – Многие присылали мне несколько страниц девушек, которые могут принадлежать Лерой. Но это была не она.

«Лера нашла меня сама»

А затем произошло настоящее чудо. Лера нашлась сама, причем совершенно случайно!

- Сначала одна подруга переслала ей мой ролик в личные сообщения, а спустя пару часов она увидела его снова - уже на странице другой знакомой в рекомендациях. Написать сразу у нее не получилось, - рассказывает Анна. - Она призналась, что тогда была очень тяжелая неделя. Вообще, информация разлетелась по сети с какой-то космической скоростью.

Девушки немного пообщались в мессенджере, обменялись главными новостями.

- Из Ленска она перебралась в Санкт-Петербург. Вышла замуж и переехала в Минск. Занимается воспитанием дочки. Я очень рада за нее! Сейчас мы не общаемся каждый день, но это нормально: жизнь развела нас по разным интересам. Я счастлива, что мне удалось ее найти!

Успех вдохновил Анну на новые поиски. Она решила попытать счастья еще раз и выложила видео о своей второй подруге детства – Даше. Однако отыскать ее оказалось гораздо сложнее. Но именно благодаря этому посту произошло еще одно маленькое чудо.

- На связь со мной внезапно вышла еще одна подруга детства Настя, с который мы были неразлучны буквально с пеленок. Вместе ходили сначала в ясли, потом в садик, а потом и в школу. Теперь мы снова общаемся. И это тоже очень неожиданная и теплая история!

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