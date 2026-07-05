4-летнего мальчика уносило течением, двое мужчин бросились ему на помощь. Через несколько секунд все трое оказались под водой

В Иркутской области продолжаются поиски 4-летнего мальчика и двоих мужчин, которых унесло течением во время сплава по реке Иркут. Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области продолжаются поиски 4-летнего мальчика и двоих мужчин, которых унесло течением во время сплава по реке Иркут. Трагедия произошла днем 3 июля между селами Шаманка и Введенщина.

Солнце, река, смех детей – казалось, этот сплав будет вспоминать только с теплотой. Надувные лодки, маршрут выходного дня, рядом родители... Но у воды свои законы. Во время привала маленький Даниил, как это бывает у малышей, быстро потерялся из виду. Оказалось, что он зашел в реку... Бурная вода подхватила ребенка и понесла прочь от берега. С ним была 8-летняя девочка, которая чудом уцелела - ее буквально вырвали из лап реки в последний момент. На помощь мальчику бросились двое мужчин - 40-летний Алексей Коротков и 45-летний Николай Баиров. Дальнейшая судьба всех троих неизвестна.

Пропал 4-летний ребенок. Фото: поисковый отряд 111.62.

Поиски пропавших продолжаются третьи сутки. Берег и акваторию прочесывают спасатели, полиция и добровольцы. Волонтер поискового отряда 111.62 Роман, держит связь с КП-Иркутск буквально с воды.

- Сейчас мы распределяем задачи для дальнейшего взаимодействия. Привлечены местные жители, добровольцы на лодках. Поиски планируются на весь день. Вчера искали, сегодня ищем, - рассказывает Роман.

По словам волонтера, в операции задействовано около ста человек. Техника используется разная – от обычных плавсредств до водометных катеров.

Мужчина пытался спасти ребенка и пропал без вести. Фото: поисковый отряд 111.62.

Ночью поиски сворачивают - из-за плохой видимости это небезопасно для самих спасателей. С рассветом работа возобновляется.

Обоих мужчин унесло течением Иркута. Фото: поисковый отряд 111.62.

Спасатели МЧС обследуют берег и воду с помощью дронов. На месте также работают пожарные-спасатели.

Тем временем по факту трагедии было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан организатор сплава.

- В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие. По месту жительства фигуранта проведен обыск. Расследование продолжается. - рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

По факту трагедии заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержан организатор сплава. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход проверки по факту происшествия на водном маршруте под личный контроль. Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления СК по Иркутской области Виктору Семенову представить доклад о расследовании. В числе обязательных к освещению вопросов: отрабатываемые версии, проведенные оперативные мероприятия и круг ответственных за организацию сплава. Особое внимание будет уделено тому, были ли соблюдены элементарные правила безопасности на маршруте с участием несовершеннолетних.