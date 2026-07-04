Пока взрослые отвлеклись, голубоглазый мальчишка подбежал к воде. Через мгновенье он исчез, а вслед за ним — двое мужчин

Требуются волонтёры для поисков ребёнка и двоих мужчин в Шелеховском районе. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Ледяная вода Иркута в одно мгновение изменила судьбы сразу трёх человек. 3 июля в Иркутской области, между селами Шаманка и Введенщина, река показала свой беспощадный нрав: бурное течение за считанные секунды унесло 4-летнего Даниила Прошкина и двоих мужчин, бросившихся ему на помощь, — 40-летнего Алексея Короткова и 45-летнего Николая Баирова. До сих пор ни один из них не вышел на связь. Ни следа. Ни весточки. Только тревожная тишина, которую пытаются пробить спасатели, волонтёры и следователи.

Туристическая группа сплавлялась на надувных лодках — казалось, обычный летний маршрут, почти семейный отдых. В составе были дети. Во время привала Даниил, как это бывает у малышей, быстро потерялся из виду. Оказалось, что он зашёл в реку... То, что случилось дальше, похоже на кошмарный сон: течение мгновенно подхватило голубоглазого мальчишку и понесло прочь. С ним была 8-летняя девочка, которая чудом уцелела — её успели спасти. Дальнейшая судьба Алексея, Николая и маленького Данила всё еще неизвестна.

Пропал 4-летний ребенок. Фото: поисковый отряд 111.62.

Сейчас берега и акваторию прочёсывают спасатели, полиция, добровольцы. Как стало известно КП-Иркутск, в небо готовятся подняться дроны: они увидят то, что с земли и с воды разглядеть почти невозможно. Каждый метр прибрежной полосы — на особом счету. Поисковики работают без пауз, потому что знают: время здесь — самый жестокий противник.

Мужчина пытался спасти ребенка и пропал без вести. Фото: поисковый отряд 111.62.

Трагедия вышла далеко за пределы Шелеховского района. На федеральный уровень её вывел сам Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин: он поручил представить ему доклад о ходе расследования. И. о. руководителя следственного управления СК по Иркутской области Виктор Семёнов должен рассказать главе ведомства, какие версии отрабатываются, что уже сделано, кто именно отвечал за организацию сплава и почему элементарные меры безопасности могли не сработать.

Обоих мужчин унесло течением Иркута. Фото: поисковый отряд 111.62.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За этой сухой формулировкой — огромная боль и вопрос, который сейчас мучает всех: как вышло, что семейный сплав обернулся пропажей сразу троих? Следователи допрашивают свидетелей, проверяют документы, выясняют, был ли у группы инструктор, проводился ли инструктаж, подходили ли лодки и спасательные жилеты под нормы безопасности. Предприниматель, который предоставлял услуги туристам уже установлен.

Параллельно работает прокуратура. Прокурор города Шелехова Игорь Миллер лично выехал к месту трагедии. Надзорное ведомство оценит, как соблюдались законы о защите прав детей, правилах безопасности у воды и качестве туристических услуг. Если найдут нарушения — последуют жёсткие меры. Прокуратура также будет следить за тем, чтобы следствие шло без проволочек и ни одна деталь не осталась без внимания.

Но пока главная битва идёт не в кабинетах, а на берегах Иркута. Там, где поисковики метр за метром осматривают каждый куст, каждый изгиб берега. Там, где надежда держится на одной простой мысли: «А вдруг…».

Любая мелочь может стать той самой ниточкой, которая приведёт к пропавшим. Требуются волонтёры для поисков. Также людей просят сообщать о любых возможных зацепках.

ВАЖНО

При наличии информации о поисках звоните на горячую линию поискового отряда 111.62 : 8 924 991‑11‑62.

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