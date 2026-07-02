Почти два десятилетия дело о двух убитых женщинах лежало на полке. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Почти два десятилетия дело о двух убитых женщинах лежало на полке. В 2006 году в съемной квартире нашли тела хозяйки и неизвестной, заколоченной в шкафу. Сейчас обвинение предъявлено 45-летнему мужчине, которого нашли на другом конце страны, его подельник до суда не дожил. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона.

В Иркутской области раскрыли убийство, совершенное в 2006 году.

- История началась летом 2006 года. Трое мужчин угнали машину в Красноярске, продали ее в Ангарске и поселились в квартире 34-летней местной жительницы. В конце июля один из них привел в дом незнакомку, повздорил с ней и нанес множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте. Приятели вернулись, увидели труп и помогли спрятать тело в шкаф, забив дверцы гвоздями. Когда домой пришла хозяйка квартиры и заметила следы преступления, двое мужчин решили убрать и ее. Женщину зарезали и бросили. После этого все трое скрылись из города, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

Тела обнаружил владелец жилья. Сначала он наткнулся на убитую квартиросъемщицу, а спустя несколько дней, во время ремонта, заглянул в заколоченный шкаф и нашел вторую погибшую. Тогда завели уголовные дела, но выйти на след преступников не удалось. Только в 2026 году следователи, криминалисты и оперативники заново подняли старые материалы, провели повторные допросы и вычислили подозреваемых.

Одного взяли на Камчатке, где он годами жил и неофициально подрабатывал. После задержания мужчину этапировали в Иркутскую область. На допросах он признал вину и подробно рассказал, как все было. Второй фигурант, убивший первую жертву, до правосудия не дожил - дело в отношении него прекратили. Расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об убийстве, и материалы ушли в Ангарский городской суд.

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