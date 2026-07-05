Был «живой игрушкой» браконьеров, а стал звездой зоопарка: как живет спасенный на Байкале медвежонок Ёжик

Косолапый нашел настоящий дом и радует сотрудников своими успехами. Недавно он стал чемпионом по купанию. Фото: скриншот с видео группы Карельский зоопарк

Спасенный на Кругобайкальской железной дороге медвежонок Ёжик не только пошел на поправку, но и бьет рекорды в Карельском зоопарке. Косолапый, которого браконьеры могли использовать как «живую игрушку», нашел настоящий дом и радует сотрудников своими успехами. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Вышел к людям

Историю Ёжика КП-Иркутск рассказывала ранее. В конце марта 2026 года на 137-м километре Кругобайкальской железной дороги сотрудники турбазы заметили медвежонка.

Сначала подумали, что он только вышел из берлоги и заблудился. Была большая опасность, что где-то рядом может находиться и медведица. Она за много километров может учуять запах и пойти за своим детенышем, - делились ранее в разговоре с КП-Иркутск работники турбазы.

Но медведица так и не появилась. Инспекторы нацпарка осмотрели его и пришли к выводу - малышу всего около 2-3 месяцев. Бросить его не могли - он не пережил бы и ночи в лесу. Работники базы позвонили в питомник для собак «К-9» в Иркутске и сообщили о случившемся.

Когда Ёжика доставили в ветеринарный госпиталь питомника, ветеринары пришли в ужас. Медвежонку было уже около года, но весил он катастрофически мало. Фото: предоставлено питомником К-9.

Когда Ёжика доставили в ветеринарный госпиталь питомника, ветеринары пришли в ужас. Медвежонку было уже около года, но весил он катастрофически мало – меньше 10 килограммов. У него не было ни клыков, ни резцов, все тело покрывали шрамы и рубцы.

Вероятно, его использовали для притравки охотничьих собак. Множественные рубцы на теле говорят именно об этом. По версии лесников, медвежонок не впал в спячку, недоедал, его избивали, а потом просто выбросили в тайгу, обрекая на гибель. Сколько дней он бродил, пока не добрался до нас - неизвестно, - рассказывали работники турбазы.

Переехал в Карелию

Сотрудники питомника «К-9» не могли оставить Ёжика у себя - на их содержании уже несколько медведей. Помощь пришла из Карельского зоопарка, где спасают искалеченных животных.

В апреле 2026 года медвежонок преодолел больше 6 тысяч километров и обрел новый дом. Директор зоопарка Алена Красюкова, которую коллеги прозвали мамой Ёжика, с первых дней окружила его заботой.

Результаты не заставили себя ждать. Меньше чем за месяц Ёжик набрал с 16,2 до 20,8 килограмма (средний вес ровесников варьируется от 40 до 100 – прим. Ред.). Сейчас в рационе медвежонка вареная курица, рыба, овощи и фрукты. Есть даже полноценный полдник - творог и кефир. А чтобы восполнить катастрофическую нехватку кальция, в меню добавили витамины.

По характеру Ёжик - настоящий барахольщик. Он обожает свои пледы и любимую игрушку - гуся-обнимуся, с которым не расстается. Фото: Карельский зоопарк.

- Отрастут ли новые зубы, пока неясно, - рассказывала Алена корреспонденту КП-Иркутск.

По характеру Ёжик - настоящий барахольщик. Он обожает свои пледы и любимую игрушку - гуся-обнимуся, с которым не расстается. Медвежонок доверчив, не боится людей, бежит на голос директора зоопарка.

Ветеринаров Ёжик все еще побаивается, а вот посетителей уже не стесняется – в гости к нему регулярно приезжают неравнодушные люди, в том числе и из Иркутска. Фото: Карельский зоопарк.

Ветеринаров Ёжик все еще побаивается, а вот посетителей уже не стесняется – в гости к нему регулярно приезжают неравнодушные люди, в том числе и из Иркутска.

Стал чемпионом по купанию

А несколько дней назад из Карелии пришла еще одна радостная новость – Ёжик стал настоящим чемпионом по купанию.

В зоопарке установились по-настоящему жаркие летние дни, и косолапый с удовольствием плещется в воде, играет и разбрызгивает ее во все стороны. На кадрах, которыми поделились сотрудники, видно: малыш получает невероятное удовольствие от водных процедур.

Только посмотрите, сколько счастья и восторга приносит ему купание! Он весело плещется в воде, играет и разбрызгивает воду во все стороны, словно маленький ребенок. Наблюдать за ним невозможно без улыбки! - отмечают в зоопарке.

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