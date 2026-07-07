В Иркутске 7 июля часть Свердловского района осталась без света до 16:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 7 июля произошло частичное отключение электроэнергии в Свердловском районе.

Без света остались жители улиц Алябьева, Василия Долгополова, Гоголя, Даргомыжского, Достоевского, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Железнодорожных, Игошина, Кайской, Касьянова, Маяковского, Никитина, Островского, Румянцева, Рылеева, Рябикова, Чайковского и Шаповалова.

На место выехала бригада Южных электрических сетей, которая устанавливает причину аварии.

Энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Ориентировочное время - 16:00.

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