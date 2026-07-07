Ушёл купаться и пропал на три года: семья наконец узнала правду об исчезнувшем при загадочных обстоятельствах сыне

В Иркутске нашли тело школьника, пропавшего три года назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июля 2023 года - обычный летний день, который навсегда разделил жизнь семьи на «до» и «после». В тот день, 13-летний парень, ученик седьмого класса, отправился купаться на реку Ангару. Был летний день, вода манила прохладой, а впереди было целых три месяца школьных каникул.

Он был молодым, красивым подростком - светло-русые волосы, зелёные глаза. В тот день на нём были шорты цвета хаки - он надел их перед купанием, даже не думая, что они станут последней одеждой, в которой его увидят. Вся жизнь была впереди.

Но течение оказалось слишком сильным. В какой-то момент его унесло, и парень ушёл под воду. Больше его никто не видел.

Мать тут же обратилась в полицию. Спасатели и волонтёры прочёсывали берег, но всё было тщетно. Сын пропал, а мать ждала его три года.

Прошли недели, месяцы, годы. Поиски не приносили результатов.

И вот, спустя три года, правда вскрылась. В 2026 году на берегу Ангары обнаружили костные останки.

- Специалисты провели генетическую экспертизу. Это тот самый парень, который пропал без вести 14 июля 2023 года, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Течение вынесло его останки на берег.

Для матери это стало страшным ударом. Все три года она жила надеждой, веря, что сын когда-нибудь вернётся. Но правда стала жестокой.

Теперь семья может хотя бы похоронить сына по-человечески. Теперь они знают, что случилось на самом деле. И хотя правда оказалась горькой, она дала им возможность наконец-то попрощаться.