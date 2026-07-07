Поиски 4 летнего мальчика после сплава на реке Иркут: последние новости на 7 июля 2026 года

«Часть волонтёров ведёт поиски на лодках, остальные идут по берегу, осматривают каждый остров, заходят в лес. Вдруг его прибило к берегу и он ждёт помощи. Я верю в любое чудо!» — 43 летняя Оксана Лелеко не может сдержать слёз, когда говорит о 4-летнем Дане.
Младший сын женщины пропал без вести в Шелеховском районе Приангарья. Малыша унесло течением реки. Вместе с ребёнком разыскивают и двух мужчин, которые хотели ему помочь.
Поиски 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут продолжаются. КП-Иркутск публикует последние новости на 7 июля 2026 года.
43-летняя Оксана из Иркутска — мама троих детей. Старшему сыну — 18 лет, младшему Дане — 4 года. 15-летний сын супругов имеет особенности здоровья, в связи с чем женщина не первый год состоит в общественной организации помощи родителям детей-инвалидов. Ежегодно её участники устраивают инклюзивные сплавы по Иркуту, в которых, как правило, задействованы все — от мала до велика.
«Для этого мы обращались за помощью к специализированной компании, которая непосредственно организует их, — говорит Оксана. — Наша семья участвует в них не первый год. Для Данечки это был уже третий сплав, он очень ждал его…».
По официальным данным СК, 3 июля 2026 года зарегистрированная туристическая группа из 170 человек, в состав которой входили и дети, сплавлялась по реке Иркут на надувных лодках. Оксана вспоминает: в рафтах находились около 50 ребятишек разного возраста. Все якобы были в спасательных жилетах, а лодками управляли только инструкторы. Маршрут от села Шаманка до села Введенщина — знакомый, уже проверенный. С собой в сплав Оксана взяла среднего и младшего сыновей.
Когда группа пристала к берегу на привал, по всей видимости, взрослые отвлеклись, чтобы организовать пикник.
«Дети подбегали к берегу, где мель, наступали ногой в воду и отбегали обратно или брызгали друг друга водой, — вспоминает тот день Оксана. — Даня тоже был там. Помню, как сняла с него мокрую футболку и повесила её сушиться. Я отошла буквально на два шага, чтобы посмотреть за средним сыном, и услышала, как другие родители закричали, что кого-то уносит течением…»
Как выяснится позже, 4-летний Даниил и 8-летняя девочка зашли в воду — их стремительно подхватила вода. К ребятам на помощь бросились двое мужчин: Николай Баиров и Алексей Коротков. Они тоже были в составе группы, участвовали в сплаве вместе со своими детьми. Девочку удалось спасти, а мальчика и мужчин всё дальше и дальше утаскивало от суши.
«Сначала я даже не поняла, что унесло именно Даньку. Я, увидев, что происходит у берега, стала звать Даниила. А он не откликался… И тут я поняла, что течением унесло моего сына! Не помня себя, я тут же бросилась в реку, забежала по грудь. Но их нигде уже не было видно. Меня вытащили силком из воды…»
Оксана признаётся, что всё, что происходило дальше, было для неё как в тумане. В первые несколько часов после случившегося, пока все ждали прибытия полицейских и спасателей, муж Оксаны, который должен был встречать семью в Введенщине, самостоятельно обзванивал знакомых и искал лодки.
Поиски 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут шли на протяжении четырёх дней. Вместе с волонтёрами берега осматривали родственники Алексея и Николая. Однако пока — никаких результатов.
«В поисках участвуют люди с огромным сердцем, — говорит Оксана. — Кто-то отпрашивается с работы, кто-то приезжает каждый вечер, как освобождается время. С воздуха поиски ведут операторы дронов».
Как мама пропавшего мальчика сообщила КП-Иркутск, 7 и 8 июля поиски приостановлены. Виной всему дождь: в непогоду ухудшилась видимость, рябь на воде мешает ориентироваться. Вместе с этим волонтёры несколько дней подряд работали на пределе, им необходим отдых.
«От 30 до 40 обычных людей присоединяются к поискам ежедневно, — отмечает руководитель поискового направления добровольческого спасательного отряда 111.62 Наталья Нодь. — От отряда работают 10 человек. Водомётные катера уже прочесали весь Иркут. Также осмотрена территория Ангары до деревни Зуй».
«Нужны люди, лодки, тепловизоры, дроны, сетки, хорошее зрение и большие сердца, — обращается мать к людям в соцсетях. — Отдельная проблема — заправить лодки, так как бензин в канистрах на АЗС не отпускают. Если кто-то может предоставить топливо, мы будем бесконечно благодарны».
Задержан 41-летний организатор сплава, в его доме провели обыск, изъяли документы. Следователи СК расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Таковы последние новости о поисках 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут на 7 июля 2026 года.
ВАЖНО!
Если вы хотите помочь семье в поисках:
Мама Даниила — 8 950 129‑87‑82.
Папа Даниила — 8 950 123‑06‑71.
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