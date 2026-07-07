Поиски 4 летнего мальчика после сплава на реке Иркут: последние новости на 7 июля 2026 года

Даня пропал днем 3 июля на реке Иркут. Фото: предоставлено героями публикации.

«Часть волонтёров ведёт поиски на лодках, остальные идут по берегу, осматривают каждый остров, заходят в лес. Вдруг его прибило к берегу и он ждёт помощи. Я верю в любое чудо!» — 43 летняя Оксана Лелеко не может сдержать слёз, когда говорит о 4-летнем Дане.

Младший сын женщины пропал без вести в Шелеховском районе Приангарья. Малыша унесло течением реки. Вместе с ребёнком разыскивают и двух мужчин, которые хотели ему помочь.

Поиски 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут продолжаются. КП-Иркутск публикует последние новости на 7 июля 2026 года.

Поиски 4 летнего мальчика после сплава на реке Иркут: что произошло

43-летняя Оксана из Иркутска — мама троих детей. Старшему сыну — 18 лет, младшему Дане — 4 года. 15-летний сын супругов имеет особенности здоровья, в связи с чем женщина не первый год состоит в общественной организации помощи родителям детей-инвалидов. Ежегодно её участники устраивают инклюзивные сплавы по Иркуту, в которых, как правило, задействованы все — от мала до велика.

«Для этого мы обращались за помощью к специализированной компании, которая непосредственно организует их, — говорит Оксана. — Наша семья участвует в них не первый год. Для Данечки это был уже третий сплав, он очень ждал его…».

Родители не раз брали ребёнка на сплавы. Фото: предоставлено героями публикации.

По официальным данным СК, 3 июля 2026 года зарегистрированная туристическая группа из 170 человек, в состав которой входили и дети, сплавлялась по реке Иркут на надувных лодках. Оксана вспоминает: в рафтах находились около 50 ребятишек разного возраста. Все якобы были в спасательных жилетах, а лодками управляли только инструкторы. Маршрут от села Шаманка до села Введенщина — знакомый, уже проверенный. С собой в сплав Оксана взяла среднего и младшего сыновей.

Когда группа пристала к берегу на привал, по всей видимости, взрослые отвлеклись, чтобы организовать пикник.

«Дети подбегали к берегу, где мель, наступали ногой в воду и отбегали обратно или брызгали друг друга водой, — вспоминает тот день Оксана. — Даня тоже был там. Помню, как сняла с него мокрую футболку и повесила её сушиться. Я отошла буквально на два шага, чтобы посмотреть за средним сыном, и услышала, как другие родители закричали, что кого-то уносит течением…»

Мужчина пытался спасти ребенка и пропал без вести. Фото: поисковый отряд 111.62

Как выяснится позже, 4-летний Даниил и 8-летняя девочка зашли в воду — их стремительно подхватила вода. К ребятам на помощь бросились двое мужчин: Николай Баиров и Алексей Коротков. Они тоже были в составе группы, участвовали в сплаве вместе со своими детьми. Девочку удалось спасти, а мальчика и мужчин всё дальше и дальше утаскивало от суши.

Мужчина пытался спасти ребенка и пропал без вести. Фото: поисковый отряд 111.62

«Сначала я даже не поняла, что унесло именно Даньку. Я, увидев, что происходит у берега, стала звать Даниила. А он не откликался… И тут я поняла, что течением унесло моего сына! Не помня себя, я тут же бросилась в реку, забежала по грудь. Но их нигде уже не было видно. Меня вытащили силком из воды…»

Мальчик - самый младший ребёнок в семье. Фото: предоставлено героями публикации.

Оксана признаётся, что всё, что происходило дальше, было для неё как в тумане. В первые несколько часов после случившегося, пока все ждали прибытия полицейских и спасателей, муж Оксаны, который должен был встречать семью в Введенщине, самостоятельно обзванивал знакомых и искал лодки.

Поиски 4 летнего мальчика после сплава на реке Иркут: последние новости на 7 июля 2026 года

Поиски 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут шли на протяжении четырёх дней. Вместе с волонтёрами берега осматривали родственники Алексея и Николая. Однако пока — никаких результатов.

Ночью поиски сворачивают - из-за плохой видимости это небезопасно для самих спасателей. Фото: Поисковой отряд 111.62

«В поисках участвуют люди с огромным сердцем, — говорит Оксана. — Кто-то отпрашивается с работы, кто-то приезжает каждый вечер, как освобождается время. С воздуха поиски ведут операторы дронов».

Как мама пропавшего мальчика сообщила КП-Иркутск, 7 и 8 июля поиски приостановлены. Виной всему дождь: в непогоду ухудшилась видимость, рябь на воде мешает ориентироваться. Вместе с этим волонтёры несколько дней подряд работали на пределе, им необходим отдых.

«От 30 до 40 обычных людей присоединяются к поискам ежедневно, — отмечает руководитель поискового направления добровольческого спасательного отряда 111.62 Наталья Нодь. — От отряда работают 10 человек. Водомётные катера уже прочесали весь Иркут. Также осмотрена территория Ангары до деревни Зуй».

Даню ищут десятки людей: волонтеры и добровольцы. Фото: предоставлено героями публикации.

«Нужны люди, лодки, тепловизоры, дроны, сетки, хорошее зрение и большие сердца, — обращается мать к людям в соцсетях. — Отдельная проблема — заправить лодки, так как бензин в канистрах на АЗС не отпускают. Если кто-то может предоставить топливо, мы будем бесконечно благодарны».

Задержан 41-летний организатор сплава, в его доме провели обыск, изъяли документы. Следователи СК расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

По факту трагедии было заведено уголовное дело. Задержан организатор сплава. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Таковы последние новости о поисках 4-летнего мальчика после сплава на реке Иркут на 7 июля 2026 года.

ВАЖНО!

Если вы хотите помочь семье в поисках:

Мама Даниила — 8 950 129‑87‑82.

Папа Даниила — 8 950 123‑06‑71.

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