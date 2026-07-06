«Сидел тихо, не говорил ни слова»: 6-летний мальчик поседел, услышав, как за дверью убивают маму и старшую сестру

Вооруженный ножом мужчина ворвался в дом бывшей супруги и напал на нее и ее старшую дочь. Фото: личный архив героев публикации, МВД республики Бурятия

В Бурятии поставлена точка в деле о жестоком двойном убийстве, потрясшем республику год назад. Суд огласил приговор 40-летнему Павлу*, обвиняемому в расправе над бывшей женой и ее 17-летней дочерью. Мужчина ворвался в их дом с ножом. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Я буду вас убивать»

Ранее родственники погибших делились с КП-Иркутск подробностями семейной драмы. По их словам, брак 37-летней Валентины и Павла начал рушиться уже через год после заключения. Причиной стало пристрастие мужчины к спиртному, регулярные скандалы и рукоприкладство. Доставалось и старшей дочери Валентины – Юлии*. Он часто придирался к падчерице.

Все закончилось тем, что в один из дней отчим сильно избил девушку, при этом сломав себе руку. После этого Валентина выгнала его из дома и обратилась в полицию. Уходя, мужчина выкрикнул фразу, которая вскоре стала пророческой: «Я буду вас убивать!»

Кровавая ночь

Слова Павла перешли в действия 7 июня 2025 года. Вечером Валентина, как обычно, созвонилась с родителями. Она рассказала, что у них все хорошо, что она собирается искупать младших детей (своего сына, шестилетнего Сережу* и годовалую дочь, которую она родила от Павла) и уложить их спать. Этот разговор стал последним.

Утром родные не дозвонились ни до нее, ни до Юлии. Встревоженные бабушка и дедушка немедленно выехали к ним домой. То, что они увидели, невозможно забыть: Валентина лежала на траве у дома, а в бане они нашли Юлию – обе были мертвы.

Позже следователи восстановили хронологию событий. Павел пришел в дом и увел бывшую жену в баню. Там он начал выяснять с ней отношения, а затем достал нож... Юля, услышав крики матери, бросилась на помощь, но сама попала под удар. Спасти их не удалось.

В доме оставались двое маленьких детей. Сережа находился за закрытой дверью и слышал все, что происходило.

- Он поседел за одну ночь, - рассказывал КП-Иркутск его дедушка. - Сидел тихо, не говорил ни слова. Только потом, когда мы увезли его в город, начал немного оживать.

Сразу после расправы Павел забрал их с Валентиной дочь, которой не было и года, и скрылся. Сережа остался один в доме.

В ноябре прошлого года близкие погибших получили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что перед смертью над Юлей были совершены насильственные действия.

Девушка на тот момент только что закончила школу с отличием, сдала ЕГЭ и ждала результаты. Она мечтала поступить в медицинский вуз.

Как сообщали в СК по Республике Бурятия, после совершения преступления мужчина избавился от улик. Нож он перебросил через забор соседнего огорода, а окровавленную одежду – в реку. Затем он попытался скрыться. Однако его быстро задержали. Выяснилось, что это не первая его судимость.

Двое детей остались без матери

Двое маленьких детей остались без матери. Шестилетнего Сережу взяла под опеку его бабушка Ирина. Женщина оформила официальную опеку над внуком и делает все, чтобы помочь ему справиться с пережитым ужасом.

- Обращались за помощью к психологам и неврологам. Он часто делится со мной воспоминаниями о той страшной ночи. А еще очень сильно скучает по маме. Ему уже полных 7 лет. В этом году он пойдет в школу, но будет учиться индивидуально. Он очень ждет сентябрьской линейки.

Младшую девочку, оставшуюся без родителей, взяла под опеку семья брата Валентины.

Пожизненное заключение

- Год прошел, как в тумане. Каждое заседание суда нам дается очень тяжело. Неделями в себя прийти не можем, - признавалась КП-Иркутск Ирина, мать Валентины.

На последнем слушании подсудимому дали слово. Он попросил не пожизненного заключения, а расстрела. Однако родственники не поверили в искренность.

- Это была лишь игра на публику. В его словах не было раскаяния, он не принес извинений.

6 июля мужчину приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

- Нас устраивает такое решение. Мы очень боялись, что дадут меньше, - рассказывает КП-Иркутск Ирина. - Приговор пока не вступил в силу. Но я думаю, что он будет подавать апелляцию. Из здания суда мы вышли со слезами на глазах. Конечно, рады, что суд встал на нашу сторону. Но так горько, что наших девчонок на этой земле нет... И они уже никогда не вернутся…

*имена изменены – прим. Ред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать пропавшего во время сплава 4-летнего мальчика: «Я отошла на два шага, а Даню унесло течением» (подробнее)

15-летняя школьница ушла на дискотеку, а вернулась в гробу: экс-следователю смягчили приговор за убийство девушки (подробнее)