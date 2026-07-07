В Ангарске инспектор ГИМС спас трех женщин, перевернувшихся с сапборда. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Воскресный день на реке обещал быть идеальным: теплая погода, спокойная вода, отличное настроение. Три сибирячки отправились на сапбордах по Китою в Ангарском городском округе. Кто же знал, что безобидный сплав обернется звонком в экстренные службы и встречей со спасателями. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Был неподалеку

Тревожный сигнал поступил от очевидцев с берега: посреди реки барахтались люди, сапборд перевернулся. Информацию тут же передали сотруднику Центра ГИМС, который как раз патрулировал акваторию.

В Иркутской области инспектор ГИМС спас сапбордисток и тонущего мужчину.

К месту происшествия на аэролодке «Север» рванул старший государственный инспектор по маломерным судам Владимир Агафонов. Ему повезло оказаться буквально в пяти минутах от места ЧП - в районе острова Ясачный.

- Я увидел девочку-подростка и двух женщин, они были в спасательных жилетах, - вспоминает Владимир Агафонов. - Выяснилось, что во время сплава они налетели на затопленный бетонный блок с торчащей арматурой и оказались в воде.

Сапборд, весла и рюкзаки тут же подхватило течением и унесло прочь. Девушкам повезло зацепиться за ту самую бетонную конструкцию, которая и стала причиной аварии. На ней они и дожидались помощи.

- Я поднял их на борт, к счастью, они не пострадали, но были сильно напуганы, - говорит инспектор. - По пути мы нашли некоторые их вещи. А в районе нового автомобильного моста я передал спасенных ожидающим родственникам.

Уже прощался с жизнью

Казалось бы, на этом дневная смена могла завершиться. Но нет. В тот же день Владимир Агафонов заметил мужчину, плывущего в районе старого Китойского моста. Тот уже выбился из сил и не мог добраться до берега - фактически прощался с жизнью. Инспектор доставил его на сушу. А после еще и сопровождал других смельчаков, которые решили переплыть Китой с берега на берег.

- К сожалению, оценивать риски отдыхающие начинают лишь после происшествий, - подводит итог Владимир Агафонов. - В тот день удалось их предотвратить, но хочу еще раз подчеркнуть: купание в несанкционированных местах всегда несет угрозу вашей жизни и здоровью. Реально оценивайте свои силы и при использовании сапбордов и прочего маломаневренного спортинвентаря на реках с сильным течением.

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