Крохотный зверек, которому от роду месяца четыре, доверчиво тычется носом в борт сапборда, словно просит о помощи. Фото: Артем Элстер.

- Нерпа, маленькая, в Ангаре! Смотри, к сапу подплывает!

Мужчина, снимающий видео в районе села Патроны на Иркутском водохранилище, смеется и не верит своим глазам. Еще бы - такая встреча дорогого стоит. Крохотный зверек, которому от роду месяца четыре, доверчиво тычется носом в борт сапборда, словно просит о помощи. Кадры, опубликованные 2 июля в соцсетях, моментально разлетелись по интернету: подписчики умилялись, шутили и радовались редкому зрелищу. Но очень скоро смех сменился тревогой… Подробности – в материале КП-Иркутск.

Мужчина, снимающий видео в районе села Патроны, смеется и не верит своим глазам. Такая встреча дорогого стоит. Видео: Артем Элстер.

На шее была затянута леска

Среди десятков восторженных комментариев нашлись те, кто заметил страшную деталь. На шее нерпенка туго затянута леска - скорее всего, обрывок рыболовной сети.

- Кто-то из подписчиков обратил внимание, что у него перетянута шея. Присмотрелись - действительно, он весь в этой леске запутан, - рассказывает КП-Иркутск один из основателей центра спасения «Нерпа-Лэнд» из поселка Усть-Баргузин (Бурятия) Денис Сенотрусов.

Среди десятков восторженных комментариев нашлись те, кто заметил страшную деталь. На шее нерпенка туго затянута леска. Видео: Артем Элстер.

Растущий малыш был обречен - удавка рано или поздно задушила бы его. Денис немедленно списался с автором видео, выяснил примерные координаты и объявил в соцсетях центра срочный сбор - просьбу ко всем, кто может, выйти на поиски.

Сибиряки отреагировали мгновенно. Сотни людей следили за новостями, звонили, переживали. Но главное - десятки вызвались искать нерпенка своими силами. И это при том, что в Иркутской области и Бурятии сейчас дефицит бензина.

- Некоторые специально искали топливо по соседям, чтобы заправить лодку и прочесать акваторию. Другие старались гулять вдоль берега, вдруг малыш объявится. Люди постоянно писали, уточняли информацию, говорили, мол, видели его ниже по течению.

Сибиряки прочесывали акваторию день за днем. Третье июля, четвертое, пятое… Малыш словно играл в прятки: появлялся то тут, то там, но в руки не давался.

Нашли под дамбой на Якоби

Развязка наступила 6 июля. Две жительницы Иркутска заметили истощенного зверька в районе плотины на Якоби - это уже конечная точка, дальше бетонная стена и никакого хода. Девушки действовали как настоящие спасатели: им подробно объяснили, что нужно делать. Никакой паники - нашли тазик, аккуратно уложили пострадавшего и унесли в тень, чтобы не допустить обезвоживания под палящим солнцем.

Параллельно сотрудники «Нерпа-Лэнда» обзванивали ветклиники. Когда нерпенка привезли на осмотр, открылась вся тяжесть его состояния. Малыш весил всего 8 килограммов при норме в 17 - сказались дни голода в плену сетей. Также у него была серьезная травма челюсти, скорее всего малыш попал под винт моторной лодки.

Ветеринары согласились помочь, хоть и предупредили: случай тяжелейший. Нерпенок отправился на операционный стол. Врачи сразу сказали: жить в дикой природе он уже не сможет, но в неволе при должном уходе – вполне.

Денис в этот момент уже мчал из Усть-Баргузина в Иркутск, это более 600 километров! Он должен был забрать зверька в Бурятию на реабилитацию. Но телефонный звонок оборвал надежду…

- Мне позвонили и сказали: «Можете не приезжать». Он не отошел от наркоза, остановилось сердце. Мы так надеялись его спасти...

Для сотен людей, которые четыре дня жили этой историей, новость стала ударом. Но специалисты просят не винить никого: слишком долго малыш провел без еды и с передавленной шеей.

- Судя по всему, он запутался в сетях давно. Не мог нормально питаться, охотиться, двигаться. Попал в течение, а сил выплыть против него уже не было. Его просто прибило к конечной точке, дальше некуда, - объясняет Денис Сенотрусов.

Маленький нерпенок не выжил, но он не умер в одиночестве - целый регион боролся за него до последней минуты.

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