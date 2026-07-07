Избирательная система Иркутской области готова к проведению выборов

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Иркутской области обсудили ключевые выводы нового экспертно-аналитического доклада «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Фото: Пресс-служба Общественной палаты Иркутской области.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области Владислав Шиндяев представил коллегам ключевые выводы нового экспертно-аналитического доклада Ассоциации НОМ «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Накануне доклад был презентован на площадке Общественной палаты РФ.

- В отличие от других стран, в России гарантируются избирательные права граждан непрерывно, - подчеркнул Владислав Шиндяев. - Для нашей страны воля граждан является непреложным фактором политического курса России, и необходимость проведения конституционных процессов в установленные сроки не требует доказательств.

Эксперт отметил, что региональная избирательная система полностью готова к любым вызовам, а безопасность избирателей остается ее ключевым приоритетом. По словам руководителя штаба, законные выборы являются частью государственного суверенитета РФ, особенно в условиях СВО, поэтому любые попытки расшатать систему фактически действуют против интересов страны.

- Подготовка к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва уже вступила в активную фазу. Опыт предыдущих федеральных кампаний показал, что главным инструментом легитимности процесса сегодня выступает прозрачность. Именно поэтому мы осуществляем системную работу по подготовке общественного наблюдения в Иркутской области уже сейчас, - добавил Владислав Шиндяев. - Особое внимание на данной стадии уделяется подготовке наблюдателей. Обновленная программа обучения Ассоциации НОМ дополнена региональной спецификой. В программе много практик, активностей, интерактивов, позволяющих погрузиться во все детали процесса. Благодаря этому даже опытные наблюдатели проходят повторное обучение с удовольствием, воспринимая его просто как повышение квалификации.

Иркутская область традиционно характеризуется сложной политической географией и высокой активностью различных общественных групп. Это требует от наблюдателей высокого уровня коммуникативности и ювелирной точности в работе.

- Мы всегда стараемся работать на опережение, разъясняя нормы законодательства еще до дня голосования. Избирательный процесс проходит в условиях СВО, и защита наших процедур — это вопрос защиты государственного суверенитета. Кто пытается дискредитировать наши выборы, действует против государства.

На сегодняшний день Общественный штаб в Иркутской области — это открытая площадка для обмена мнениями между юристами, политологами и журналистами. Наша задача, предотвращая любые противоправные действия — информировать общество о ходе подготовки, оперативно давать правовой отпор фейкам и объективно разбирать нестандартные ситуации. Экспертное и наблюдательское сообщество Приангарья заряжено на очень серьезную результативную работу, — резюмировал Владислав Шиндяев.

Иван Илюшин, заместитель председателя молодёжного крыла Российской Ассоциации Политической Науки (РАПН):

- Доклад НОМ – это качественный аудит готовности избирательной системы к кампании 2026 года. Инфраструктура готова к выборам, доклад НОМ убедительно это подтверждает. Теперь политики должны воспользоваться возможностями, которые она им предоставляет. Перед кандидатами и партиями стоят два вызова: способность предложить образ будущего и способность точно адресовать его конкретным социальным группам. Образ будущего без адресата растворяется в абстракции; адресная работа без смыслов превращается в технократический набор мер. Выиграет тот, кто соединит одно с другим: привяжет политическое сообщение к узнаваемым сигнальным группам и сможет через них говорить с теми аудиториями, которые действительно определят динамику кампании.

Роман Труфанов, эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области, политолог:

- Эти выборы бросают беспрецедентный вызов общественным наблюдателям. Впрочем, как и всем участникам процесса. Чтобы компенсировать отсутствие успехов на передовой, противник бросил все силы на дестабилизацию политической обстановки в нашем тылу.

Именно на общественных наблюдателях лежит важнейшая миссия — обеспечить прозрачность выборов: они постоянно находятся на территории участка, контролируют избирательные комиссии, реагируют на нарушения при их возникновении и информируют людей о ходе голосования в социальных сетях. Их работа нацелена на обеспечение доверия к выборам, в то время как враг будет всячески пытаться его подорвать. Именно поэтому в этом году будет наиболее заметно, что общественные наблюдатели заняты не только и не столько контролем чистоты и прозрачности избирательного процесса, сколько обеспечением безопасности государства.