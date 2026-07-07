Поселок Молодежный в Иркутске 7 июля весь день просидел без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители поселка Молодежный 7 июля 2026 провели целый день без электричества. Отключение случилось внезапно, о нем никого не предупреждали. Люди не могли приготовить еду, зарядить телефоны и просто нормально работать. Свет дали только к шести вечера.

В «Облкоммунэнерго» КП-Иркутск пояснили, что произошло аварийное отключение, на месте работали бригады. Возможно, причиной стала непогода, весь день льет дождь. Ранее без света сидели Октябрьский, Куйбышевский и Свердловский районы Иркутска, но там электричество восстановили быстрее. Поселку пришлось ждать дольше всех.

Местные жители жалуются, что такие ситуации происходят довольно часто. Так, например, последнее масштабное отключение выбило из колеи в конце апреля. Тогда без удобств пришлось провести почти сутки!

- 21 век, а мы все как в пещере, постоянные отключения, - возмущаются местные жители.