Ссора между знакомыми закончилась убийством. С мужчиной расправились на глазах у его маленькой дочери

Гость схватил кухонный нож и начал бить хозяина. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пьяная ссора закончилась восемью ножевыми ударами в Бурятии. Самое чудовищное - свидетельницей расправы стала дочь погибшего. Об этом пишет «Арис Ус» со ссылкой на прокуратуру республики.

- В марте 2026 года обвиняемый пришел в гости к знакомому, они выпили и поссорились. Гость не стал размениваться на слова - схватил кухонный нож и начал бить хозяина в шею и грудь. Тот истек кровью прямо на месте. Девочка видела все своими глазами, - рассказывают журналисты.

Первый заместитель прокурора республики уже утвердил обвинительное заключение по статье «убийство с особой жестокостью». Дело уходит в Верховный суд. Наказание по этой статье - от 20 лет до пожизненного.

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