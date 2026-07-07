У матери-одиночки забрали 8 детей. Фото: телекомпания Ариг Ус.

В Улан-Удэ сотрудники органов опеки продолжают пристально следить за судьбой семьи, из которой весной 2026 года временно изъяли всех детей. Пока малыши и школьники искали в квартире еду, их мать до утра праздновала в гостях день рождения. За сухими строками протоколов и шокирующими кадрами телесюжета — судьбы восьми ребят, для которых обычный день обернулся испытанием, и женщины, оказавшейся на грани.

КП-Иркутск выяснила, что происходит с семьёй сейчас и есть ли шанс всё исправить.

«Мамы дома нет»

Всё началось с обычного профилактического визита: инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудники опеки пришли проверить семью, давно состоящую на учёте. Дверь открыли сами дети. Тоненький голосок из за двери сразу дал понять: мамы нет. А есть только 13 летний брат и семеро ребят помладше: 10-ти и 6-ти лет, двоим — по 4 года, ещё двоим — по 2 года, самому младшему малышу — 1 год.

Внутри квартира встретила гостей беспорядком: ободранные обои, голые стены, минимум мебели. В холодильнике — лапша быстрого приготовления и алкоголь, в морозилке — пусто. Одна из девочек, которой всего десять лет, спокойно рассказала журналистам: «Мясо мы почти не едим». И добавила, что умеет готовить с семи лет.

Дети искали еду сами, пока мама отмечала. Фото: телекомпания Ариг Ус.

Пока мать отмечала день рождения и вернулась домой только к десяти утра следующего дня, дети сами искали себе еду. Кто-то доедал пельмени, сваренные мамой накануне, кто-то жарил яйца. А когда в квартиру пришли проверяющие, одна из малышек схватила кастрюлю с макаронами и начала жадно есть их руками. В этот момент на пороге появилась мама — ещё не протрезвевшая, в слезах, с криками: «Вы не имеете права! Они меня любят, а я их люблю!»

Пособия есть, а уюта нет

По словам самой женщины, ежемесячно она получает около 250 тысяч рублей в виде пособий. На эти деньги удалось купить стиральную машину и холодильник. Но обстановка в квартире говорит о другом: младшие дети ютятся на раскладном диване, ремонта не было годами, а в доме не хватает самого необходимого — от постельного белья до детской одежды.

В глаза специалистов бросился беспорядок. Фото: телекомпания Ариг Ус.

«Семья является получателем Единого социального пособия для семей с детьми до 17 лет, пенсии по потере кормильца на 7 несовершеннолетних детей, ежемесячной денежной выплаты на детей из многодетных семей», — сообщила корреспонденту КП-Иркутск в ответе на официальный запрос и. о. министра социальной защиты населения Республики Бурятия Анастасия Меринова.

При этом семья не была «невидимкой» для соцслужб. Ещё в 2019 году её признали находящейся в социально опасном положении: были проблемы с прохождением диспансеризации и выполнением медицинских рекомендаций. В 2020 году семью сняли с учёта — казалось, ситуация улучшилась. Но новые обстоятельства и накопившиеся трудности снова вывели семью на контроль органов.

К тому же на семью обрушились тяжёлые личные трагедии: отец старшего ребёнка без вести пропал в зоне СВО, отец остальных детей умер. Для матери это стало дополнительным ударом, с которым она, судя по всему, не смогла справиться в одиночку.

Детей забрали — но не навсегда

Детей изъяли и поместили в реабилитационный центр — на срок в 21 день. Это не наказание, а мера защиты: пока ребята находились под присмотром, специалисты оценивали их состояние, проводили медосмотры, помогали психологически.

Сейчас с семьёй работает целая команда: органы опеки, соцзащита, Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Бурятии, кризисный психолог, благотворительный фонд «Мамы могут 03». Задача — не разрушить семью, а помочь ей встать на ноги.

«Вопрос о лишении (ограничении) родительских прав жительницы Улан-Удэ в отношении несовершеннолетних не рассматривался и не рассматривается, — отмечает Анастасия Меринова. — Для проведения социальной реабилитации дети помещены в учреждения социального обслуживания, проведён медицинский осмотр, выполняются рекомендации врачей. Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ от 20.05.2026 № 15/18 указанная семья признана находящейся в социально опасном положении, утверждён Межведомственный индивидуальный план реабилитации семьи».

В него вошли меры по восстановлению нормальных условий для жизни детей. В частности, предстоит привести в порядок квартиру, докупить всё необходимое для ребят, оформить положенные выплаты и льготы, включая ежемесячные пособия на старшего ребёнка, чей отец пропал без вести. Кроме того, матери помогают с оформлением удостоверения члена семьи участника СВО и с подачей заявки на единовременную материальную помощь. Для 10-летнего ребёнка уже предусмотрена путёвка в лагерь, а также ведётся работа по устройству малышей в детский сад. Чтобы у женщины появилась возможность немного отдохнуть и собраться с силами, ей предложили воспользоваться проектом «Отдохни, мама».

Что дальше?

Сама женщина сейчас находится в сложном эмоциональном состоянии. Специалисты отмечают: она искренне привязана к детям и хочет вернуть их домой. Но одной любви недостаточно — нужно научиться справляться с бытом, стрессом и ответственностью, особенно когда на руках восемь ребят и каждый требует внимания.

Кризисный психолог работает с ней над тем, чтобы выстроить режим дня, научиться планировать бюджет и распределять силы. Благотворители помогают закрыть самые острые бытовые вопросы: собрать детей к новому сезону, купить то, без чего в доме просто не обойтись.

«Мы не стремимся разлучить мать и детей, — поясняют в республиканском министерстве соцзащиты. — Наша цель — создать безопасные условия и поддержать родителя, которому сейчас тяжелее всего».

Судьба семьи сейчас зависит от того, насколько системно и последовательно будут реализованы все намеченные меры. Впереди — недели работы, проверок, консультаций. И, возможно, тот самый момент, когда мама сможет снова открыть дверь своей квартиры и сказать: «Теперь у нас всё по-другому».

А пока дети находятся в учреждении, где им обеспечивают питание, уход и внимание специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сидел тихо, не говорил ни слова»: 6-летний мальчик поседел, услышав, как за дверью убивают маму и старшую сестру. (Подробности)

«Меня вытащили силком из воды»: мать пропавшего во время сплава 4-летнего мальчика сообщила, что поиски приостановлены. (Подробности)