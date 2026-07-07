В Законодательном Собрании Иркутской области открылась фотовыставка «Лица милосердия»

На снимках - работа сестер милосердия, уход за тяжелобольными, деятельность гуманитарных центров, помощь семьям и пожилым людям. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Передвижная фотовыставка «Лица милосердия» объединила 32 документальные фотографии, рассказывающие о людях, которые ежедневно помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Организатором выставки выступил руководитель сестричества милосердия во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, член Экспертного совета по вопросам демографического развития при Законодательном Собрании региона Анастасия Старцева. В открытии приняли участие председатель ЗС Александр Ведерников, депутаты областного и Молодежного парламента, а также духовенство Иркутской митрополии.

Анастасия Старцева рассказала, что работа над проектом стала особенным опытом для всех его участников.

- Во время подготовки выставки мы увидели, насколько много вокруг настоящей любви и добра. Милосердие не знает возраста, национальности или вероисповедания. Оно рождается там, где люди готовы поддержать друг друга. Нам хотелось показать зрителям то, что не всегда можно увидеть сразу - глубину человеческой души, сострадание, надежду и любовь, - сказала Анастасия Старцева.

Александр Ведерников отметил, что выставки, проходящие в стенах областного парламента, становятся важными проектами для общественного диалога, а новая экспозиция напоминает о ценностях, которые объединяют людей.

- Эта выставка - не просто собрание фотографий. Она рассказывает о людях, для которых милосердие стало частью жизни. Через простые, искренние кадры зритель видит тепло человеческих рук, добрые поступки и тихий ежедневный подвиг тех, кто помогает другим, - сказал Александр Ведерников.

На снимках - работа сестер милосердия, уход за тяжелобольными, деятельность гуманитарных центров, помощь семьям и пожилым людям. Среди работ есть и архивные фотографии, в том числе кадры отправки первой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Проект уже увидели посетители Харлампиевского храма Иркутска, Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, жители Байкальска, а также сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.