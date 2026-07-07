Полиция начала проверку после видео блогера о преследовании в Заларях

Правоохранители быстро установили личности участников инцидента. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В поселке Залари полицейские разбираются в истории, которая попала в интернет. Блогер опубликовал видео и сообщил, что двое неизвестных мужчин преследовали его и провоцировали конфликт. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Правоохранители быстро установили личности участников инцидента. Ими оказались 28-летний индивидуальный предприниматель и его 37-летний знакомый. Обоих уже опросили, - добавили в пресс-службе ведомства.

На водителя автомобиля, который фигурирует в опубликованных материалах, составили административный протокол за пересечение сплошной линии разметки. Сейчас полицейские продолжают проверку и изучают записи с камер видеонаблюдения заправочной станции, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Ситуация под контролем, по результатам проверки примут решение.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в Забайкалье парень переоделся в полицейского ради бензина. Читайте подробности.