В Забайкалье парень переоделся в полицейского, чтобы заправиться без очереди. Фото: МВД России.

Дефицит топлива толкает водителей на самые неожиданные уловки. Пока власти Приангарья и Забайкалья бьются над стабилизацией поставок, некоторые автомобилисты пытаются обойти очереди любыми способами. Но полиция реагирует быстро и жестко пресекает любые попытки наглости - будь то перепродажа бензина, дебош на АЗС или маскарад под стража порядка.

Случилось все в Краснокаменском районе Забайкальского края. Полицейские просматривали записи с камер наблюдения на автозаправочных станциях и наткнулись на подозрительного стража порядка. Мужчина в форме уверенно требовал от кассира заправить его вне очереди, представлялся участковым и своего добился - бензин он получил без каких-либо задержек.

Житель Забайкалья переоделся в полицейскую форму, надеясь поскорее заправиться. Видео: МВД России.

- Вот только полицейским он не был. Личность нарушителя установили оперативно, им оказался 21-летний местный житель. Форму, как выяснилось, он купил через интернет. На молодого человека составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ за незаконное ношение форменной одежды и знаков различия. Теперь ему грозит штраф, а форму конфискуют, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это далеко не единственный случай, когда нетерпеливые водители переходят границы. Ранее в поселке Усть-Ордынском Иркутской области другой автомобилист, не пожелав ждать, устроил скандал с оскорблениями и угрозами в адрес окружающих и полицейского. Итог - задержание и уголовное дело. Сам дебошир уже признал вину.

Продолжаются и рейды по перекупщикам. Полиция мониторит как интернет-площадки, так и территории возле АЗС, изымает канистры и пресекает попытки нажиться на дефиците. Цены у спекулянтов доходят до 300 рублей за литр, но желающих рисковать становится меньше - публикации о задержаниях дают свой профилактический эффект.

Пока ситуация с топливом в регионах остается напряженной, правоохранители просят водителей не искать незаконных лазеек и с уважением относиться друг к другу. Попытки пролезть без очереди через обман или агрессию заканчиваются одинаково - протоколом, штрафом, а то и уголовной статьей.

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