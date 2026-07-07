Показываем фото Иркутска после сильного дождя. Фото: Мария КНЯЗЕВА, администрация Иркутска.

Последствия сильного дождя в Иркутске 7 июля 2026 устраняют коммунальщики. По данным Гидрометцентра, за день выпало около 33 миллиметра осадков, а это 31% от месячной нормы!

За сутки в Иркутске выпала треть месячной нормы осадков.

У природы нет плохой погоды! Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото и видео последствий сильного дождя в Иркутске 7 июля 2026

Пока одни осторожно обходят лужи, другие им радуются! Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе подтопило дороги и тротуары, дворы многоэтажек и частных домов. Аварийные бригады принимают заявки и выезжают, чтобы откачать воду в низинах. А еще убирают упавшие деревья.

В городе распиливают и убирают упавшие деревья. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Остановка троллейбусов после сильного дождя в Иркутске 7 июля 2026

- Из-за высокого уровня воды на пересечении улиц Байкальской и Станиславского остановлено движение троллейбусов по маршрутам № 3, 7, 8, - рассказали в городской администрации. - По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки осадки не прекратятся. Иркутян просят соблюдать осторожность.

Без резиновых сапог на улицу, пожалуй, не выйдешь. Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Природа во время дождя прекрасна. Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Иркутске на 8 и 9 июля 2026: когда закончится дождь

В Ангарске сегодня тоже дождливо. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском гидрометцентре сообщают, что 8 июля, в среду, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с грозой.

- Ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +16...+18, днём +22...+24, - уточнили синоптики.

Небольшой дождь может быть и в ночь с 8 на 9 июля. А вот днем в четверг ливней не ожидается. Снова станет жарко, до +25...+27 градусов.

Погода, по прогнозам синоптиков, наладится к четвергу. Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее КП-Иркутск писала о том, что июль всегда - самый дождливый месяц. В 2026 году, по предварительным прогнозам, осадков может быть еще больше, а температура - ниже, чем обычно в середине лета. Но пока что мы успели порадоваться жарким денькам.

Туманно над Иркутском и районом. Но сильный дождь уже позади - надеемся, скоро погода наладится. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

АЛЛО!

В экстренной ситуации следует обращаться в ЕДДС по телефонам: 563-430, 520-112, 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Налетели на торчащую арматуру»: инспектор ГИМС спас трех сибирячек, перевернувшихся с сапборда (подробнее)

«Меня вытащили силком из воды»: мать пропавшего во время сплава 4-летнего мальчика сообщила, что поиски приостановлены (подробнее)

«Здоровенная оливка!»: опубликовано видео спящей нерпы с Байкала - вы точно захотите его пересмотреть (подробнее)