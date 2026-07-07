Последствия сильного дождя в Иркутске 7 июля 2026 устраняют коммунальщики. По данным Гидрометцентра, за день выпало около 33 миллиметра осадков, а это 31% от месячной нормы!
Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В городе подтопило дороги и тротуары, дворы многоэтажек и частных домов. Аварийные бригады принимают заявки и выезжают, чтобы откачать воду в низинах. А еще убирают упавшие деревья.
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.
- Из-за высокого уровня воды на пересечении улиц Байкальской и Станиславского остановлено движение троллейбусов по маршрутам № 3, 7, 8, - рассказали в городской администрации. - По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки осадки не прекратятся. Иркутян просят соблюдать осторожность.
Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Иркутском гидрометцентре сообщают, что 8 июля, в среду, ожидается переменная облачность и кратковременный дождь с грозой.
- Ветер северо-западный 6−11 м/с, температура ночью +16...+18, днём +22...+24, - уточнили синоптики.
Небольшой дождь может быть и в ночь с 8 на 9 июля. А вот днем в четверг ливней не ожидается. Снова станет жарко, до +25...+27 градусов.
Фото: Мария КНЯЗЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранее КП-Иркутск писала о том, что июль всегда - самый дождливый месяц. В 2026 году, по предварительным прогнозам, осадков может быть еще больше, а температура - ниже, чем обычно в середине лета. Но пока что мы успели порадоваться жарким денькам.
Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
АЛЛО!
В экстренной ситуации следует обращаться в ЕДДС по телефонам: 563-430, 520-112, 112.
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