В Усть-Ордынском задержали водителя, который угрожал полицейскому на АЗС. Фото: МВД России.

36-летнего мужчину задержали после того, как он нахамил очереди, оскорбил полицейского и обещал всех «порасшибать». Теперь ему грозит реальный срок. Об этом сообщает СУ СКР региона и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью 5 июля на автозаправочной станции в Усть-Ордынском водитель Audi Q7 решил объехать очередь. Одна из женщин вышла из машины и потребовала соблюдать порядок. В ответ мужчина начал кричать, угрожать сломать телефон и перешел на откровенную агрессию. На шум подошел полицейский и попытался утихомирить дебошира, но тот даже не подумал успокаиваться, переключился уже на представителя власти. Сотруднику пришлось достать табельное оружие для самообороны. Тогда мужчина выкрикнул: «Я вас всех порасшибаю» - и скрылся с заправки. Но ненадолго: вскоре он вернулся, продолжил оскорблять полицейского и снова уехал.

- Личность агрессора установили, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Задерживали его уже с участием СОБРа. Сейчас следователи предъявили мужчине обвинение по двум статьям - угроза применения насилия и оскорбление представителя власти, - прокомментировали в СК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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