Жертва мошенников лишилась 23 миллионов рублей после звонка от управляющей домом

Курьера задержали в Самаре. Им оказался 19-летний парень, которому знакомый предложил подработку. Фото: МВД Пензенской области.

Женщине позвонили мошенники и убедили, что ее сбережения уйдут экстремистам. Спасая деньги от несуществующей угрозы, она сама отдала их в руки курьера… Об этом пишет сетевое издание «Столица 58» со ссылкой на МВД Пензы.

- Сначала 69-летней жертве позвонила «управляющая домом» и попросила код из смс для заказа магнитных ключей. Женщина назвала цифры и забыла об этом разговоре. Но вскоре ей перезвонил лжесиловик и заявил, что на ее имя оформили доверенность для финансирования экстремистской организации, - рассказывают в издании.

Он пригрозил уголовным делом и потребовал передать все сбережения специальному человеку. Пенсионерка испугалась и отдала приехавшему курьеру около 23 миллионов рублей, 36 тысяч евро и 14 тысяч долларов.

Курьера задержали в Самаре. Им оказался 19-летний парень, которому знакомый предложил подработку - забрать «посылку» в Пензе и передать дальше. За это он получил 20 тысяч рублей. Его приятель, который нашел объявление в мессенджере, тоже задержан. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что школьник ушел купаться и пропал на три года. Семья наконец узнала правду об исчезнувшем при загадочных обстоятельствах сыне. Подробности.