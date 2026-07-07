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НовостиЗдоровье7 июля 2026 14:24

«От боли не спасала ни одна таблетка»: сибирячке удалили опухоль печени через старый шрам от кесарева сечения

Хирурги в Иркутске удалили десятисантиметровую опухоль печени через старый шрам
Татьяна ИВАНОВА
Хирурги в Иркутске удалили десятисантиметровую опухоль печени через старый шрам.

Хирурги в Иркутске удалили десятисантиметровую опухоль печени через старый шрам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутский онкологический диспансер приехала 38-летняя жительница Бурятии с жалобами на сильные боли в животе. Обследование показало, что в левой доле печени у нее вырос доброкачественный узел диаметром десять сантиметров. Он давил на внутренние органы, и даже мощные обезболивающие перестали помогать. Врачи решили оперировать.

- Вместо классического разреза на 20 сантиметров, который долго заживает, хирурги сделали несколько маленьких проколов для лапароскопических инструментов, а саму опухоль вынули через старый рубец после кесарева сечения, - рассказывают в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.

Это позволило избежать новой травмы брюшной стенки и сократить время восстановления. Такие сложные щадящие операции в диспансере проводят бесплатно в рамках государственных гарантий. Пациентка быстро пошла на поправку.

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