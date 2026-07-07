Юрист объяснил, за выгул каких собак без намордника можно получить штраф

Не каждой собаке нужен намордник во время прогулки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не все знают, что намордник нужен далеко не каждой крупной собаке. Юрист Тимур Маршани рассказал NEWS.ru, какие породы попали в список потенциально опасных и чем рискует хозяин, если проигнорирует правила.

Федеральный перечень утвержден постановлением правительства, в нем всего 12 позиций: питбульмастиф, американский бандог, волкособы, северокавказская собака и метисы этих пород. Привычные алабаи, ротвейлеры и овчарки туда не вошли, для них намордник остается рекомендацией. А вот собаку из списка нельзя выводить без намордника и поводка даже на специальную площадку.

- Единственное исключение - собственная огороженная территория хозяина с предупреждающей табличкой на входе. За нарушение правил с 11 декабря 2024 года грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, организации - до 30 тысяч, - предупреждает юрист.

Если же пес без намордника кого-то укусит или испортит чужое имущество, штраф для владельца вырастает до 10-30 тысяч рублей, а возмещение вреда пострадавшему взыскивают отдельно. При тяжком вреде здоровью может наступить и уголовная ответственность.

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