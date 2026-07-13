В Усольском районе в ДТП пострадали двое детей, один из них - грудной ребёнок

В Усольском районе в ДТП пострадали две детей, один из них - грудной ребёнок Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Усольском районе полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали двое малолетних детей.

- Авария произошла накануне вечером на 1779-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Кочерикова, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

33-летний водитель Volkswagen Golf двигался в сторону Черемхово и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Rav 4.

В кроссовере находилась семья с двумя девочками - 2024 и 2026 годов рождения.

В Усольском районе в ДТП пострадали две детей, один из них - грудной ребёнок Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Обе получили травмы, грудного ребёнка в сопровождении матери санавиацией доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу Иркутска.

В аварии также пострадали водитель и его супруга из Тойоты, а также пассажирка второго автомобиля.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.