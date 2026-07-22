Пять человек пострадали в ДТП в Черемхове. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Ночью 22 июля на улице Щорса в Черемхове 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение, а затем в столб электроопоры. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в салоне находились четверо пассажиров от 20 до 26 лет.

Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение, а затем в столб электроопоры. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Все они вместе с водителем получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Проверка показала, что молодой человек сел за руль пьяным - норма алкоголя в его крови оказалась превышена более чем в два раза, - добавили в пресс-службе ведомства.

В салоне находились четверо пассажиров от 20 до 26 лет, все они получили травмы. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас полиция проводит проверку, после которой примут правовое решение. Госавтоинспекция напоминает, что даже небольшая доза спиртного замедляет реакцию и делает водителя опасным для себя и окружающих. Жизнь и здоровье пассажиров зависят от трезвости того, кто за рулем.

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