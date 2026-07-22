Прихожане и близкие смогут проститься с настоятелем Свято-Троицкого храма в Хомутово Вячеславом Пушкаревым. Фото: канал МАХ Иркутской Епархии.

Стало известно, когда прихожане и близкие смогут проститься с настоятелем Свято-Троицкого храма в Хомутово Вячеславом Пушкаревым. Жизнь 59-летнего протоиерея оборвалась вечером 20 июля в жутком ДТП на Байкальском тракте. Церемония прощания пройдет 24 июля в той самой церкви, которую священник когда-то своими руками восстановил из руин. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Удар страшной силы

Авария произошла неподалеку от Листвянки. На дороге столкнулись туристический автобус Yutong и внедорожник Mitsubishi Pajero. От удара водитель джипа погиб на месте. Как выяснилось позже, за рулем находился отец Вячеслав.

Автобус с туристами попал в ДТП на Байкальском тракте.

- В автобусе ехали 25 пассажиров. Сразу после ДТП медицинская помощь им не понадобилась, но позднее несколько туристов сами обратились к врачам. У них зафиксировали легкие травмы, опасности для жизни нет, - прокомментировал ранее губернатор Игорь Кобзев.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи и прокуратура. Проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты изучают документы по перевозке пассажиров.

Учитель, журналист, священник

Отец Вячеслав прожил насыщенную жизнь. Он родился 10 июня 1967 года в поселке Осиновка под Братском. Вырос в Усть-Илимском районе, там же окончил школу №10. В юности мечтал о МГИМО, но поступил в Херсонское мореходное училище. Затем служил в армии в Тбилиси - именно там, по его собственным воспоминаниям, глубоко осознал себя христианином.

За четверть века служения отец Вячеслав построил с нуля десять церквей в дальних уголках Приангарья. Фото: канал МАХ Иркутской Епархии.

После службы работал на судостроительном заводе, окончил исторический факультет Иркутского госуниверситета, преподавал в школе, вел передачи на усть-илимском телевидении. В 1994 году победил в районном конкурсе «Учитель года».

В 1992 году женился на Анне Бочарниковой. Супруги прожили вместе больше 25 лет, воспитали семерых детей.

В 1995-м Вячеслава рукоположили во диакона, а через несколько месяцев - в священника. С 1997 года он возглавил Свято-Троицкий приход в Хомутово. Храм на тот момент был в аварийном состоянии, но под его руководством здание полностью восстановили.

Десять храмов и десятки учеников

За четверть века служения отец Вячеслав построил с нуля десять церквей в дальних уголках Приангарья - в Тихоновке, Хужире, Жигалово, Осе, Каменке, Баяндае и других поселках. Он возглавлял миссионерский отдел Иркутской епархии, служил в Южной Корее, окончил Тобольскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию и магистратуру ИГУ по религиоведению. Преподавал теологию, стоял у истоков создания религиоведческой специальности в университете.

Главным делом для него оставалась проповедь. Результатом его миссионерской работы стал уникальный случай: после долгих бесед с протестантами в православие перешла целая община, а двое ее лидеров позже сами приняли сан. Около 40 прихожан Свято-Троицкого храма за годы стали священнослужителями.

Отец Вячеслав написал больше 120 статей, 200 видеопроповедей и учебное пособие «История земли Илимской». Его наградили орденами Сергия Радонежского II и III степени, церковными и государственными медалями.

Прощание

Протоиерей Вячеслав Пушкарев ушел из жизни на 60-м году. У него остались жена и семеро детей. Иркутская епархия выразила соболезнования родным. Прихожане вспоминают его как пастыря, который строил храмы не из камня, а из человеческих сердец.

Проститься с отцом Вячеславом можно будет в Свято-Троицком храме села Хомутово. Гроб с телом священника привезут туда вечером в пятницу, 24 июля. Всю ночь духовенство будет читать Евангелие над телом новопреставленного. Утром 25 июля, в субботу, в 9:00 начнется Божественная литургия, а в полдень митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан совершит отпевание.

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