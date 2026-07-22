Стало известно, когда прихожане и близкие смогут проститься с настоятелем Свято-Троицкого храма в Хомутово Вячеславом Пушкаревым. Жизнь 59-летнего протоиерея оборвалась вечером 20 июля в жутком ДТП на Байкальском тракте. Церемония прощания пройдет 24 июля в той самой церкви, которую священник когда-то своими руками восстановил из руин. Подробности – в материале КП-Иркутск.
Авария произошла неподалеку от Листвянки. На дороге столкнулись туристический автобус Yutong и внедорожник Mitsubishi Pajero. От удара водитель джипа погиб на месте. Как выяснилось позже, за рулем находился отец Вячеслав.
- В автобусе ехали 25 пассажиров. Сразу после ДТП медицинская помощь им не понадобилась, но позднее несколько туристов сами обратились к врачам. У них зафиксировали легкие травмы, опасности для жизни нет, - прокомментировал ранее губернатор Игорь Кобзев.
Обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи и прокуратура. Проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты изучают документы по перевозке пассажиров.
Отец Вячеслав прожил насыщенную жизнь. Он родился 10 июня 1967 года в поселке Осиновка под Братском. Вырос в Усть-Илимском районе, там же окончил школу №10. В юности мечтал о МГИМО, но поступил в Херсонское мореходное училище. Затем служил в армии в Тбилиси - именно там, по его собственным воспоминаниям, глубоко осознал себя христианином.
После службы работал на судостроительном заводе, окончил исторический факультет Иркутского госуниверситета, преподавал в школе, вел передачи на усть-илимском телевидении. В 1994 году победил в районном конкурсе «Учитель года».
В 1992 году женился на Анне Бочарниковой. Супруги прожили вместе больше 25 лет, воспитали семерых детей.
В 1995-м Вячеслава рукоположили во диакона, а через несколько месяцев - в священника. С 1997 года он возглавил Свято-Троицкий приход в Хомутово. Храм на тот момент был в аварийном состоянии, но под его руководством здание полностью восстановили.
За четверть века служения отец Вячеслав построил с нуля десять церквей в дальних уголках Приангарья - в Тихоновке, Хужире, Жигалово, Осе, Каменке, Баяндае и других поселках. Он возглавлял миссионерский отдел Иркутской епархии, служил в Южной Корее, окончил Тобольскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию и магистратуру ИГУ по религиоведению. Преподавал теологию, стоял у истоков создания религиоведческой специальности в университете.
Главным делом для него оставалась проповедь. Результатом его миссионерской работы стал уникальный случай: после долгих бесед с протестантами в православие перешла целая община, а двое ее лидеров позже сами приняли сан. Около 40 прихожан Свято-Троицкого храма за годы стали священнослужителями.
Отец Вячеслав написал больше 120 статей, 200 видеопроповедей и учебное пособие «История земли Илимской». Его наградили орденами Сергия Радонежского II и III степени, церковными и государственными медалями.
Протоиерей Вячеслав Пушкарев ушел из жизни на 60-м году. У него остались жена и семеро детей. Иркутская епархия выразила соболезнования родным. Прихожане вспоминают его как пастыря, который строил храмы не из камня, а из человеческих сердец.
Проститься с отцом Вячеславом можно будет в Свято-Троицком храме села Хомутово. Гроб с телом священника привезут туда вечером в пятницу, 24 июля. Всю ночь духовенство будет читать Евангелие над телом новопреставленного. Утром 25 июля, в субботу, в 9:00 начнется Божественная литургия, а в полдень митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан совершит отпевание.
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