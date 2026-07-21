В Иркутске состоялся показ фильма о семье, оставшейся с ипотекой, но без жилья. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для семьи Деменковых из Иркутска покупка квартиры обернулась не обретением уютного гнездышка, а настоящей финансовой западней. Супруги оформили ипотеку, вложились в ремонт, обставили жилье мебелью и техникой, но уже через пару месяцев после новоселья объявился бывший владелец и предъявил свои права на «квадраты».

Пара лишилась единственного жилья, но при этом вынуждена продолжать выплачивать банку многомиллионный кредит.

Абсурдность происходящего вполне могла бы лечь в основу киносценария. Так и случилось. О Деменковых сняли комедию под названием #СЪЕХАВШИЕ (18+), над которой создатели работали два года. 21 июля в Иркутске состоялся закрытый предпремьерный показ. Подробнее - в материале КП-Иркутск.

Мечтали о собственном жилье

Чтобы накопить на первый взнос по ипотеке, Деменковы трудились целых пять лет. И вот в 2020 году мечта сбылась: они стали обладателями двухкомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров на бульваре Рябикова.

- Продавец расположила к себе с первых минут. Женщина пояснила, что приобрела эту «двушку» всего полгода назад, планировала жить в ней, но внезапно сменила работу, и ежедневные поездки через весь город стали для нее обременительными, - рассказывала ранее КП-Иркутск Ольга Деменкова.

- Мы зашли в квартиру и поняли: это идеальный вариант. Удобная планировка. Рядом – детский сад, школа, аптека, магазины. Продавец предоставила полный пакет документов, включая справку о том, что в квартире никто больше не прописан. Все выглядело безупречно, и мы даже не думали сомневаться.

Получив долгожданные ключи, Деменковы сделали ремонт, закупили мебель и технику, справили новоселье. Но их счастье длилось всего полтора года – ровно до того момента, как в почтовом ящике обнаружилась повестка в суд, куда супругов вызывали уже не как счастливых владельцев, а в качестве ответчиков по делу о незаконной продаже квартиры.

Кто же заявил о своих правах на их квартиру? Человек, о существовании которого Деменковы даже не подозревали, - 60-летний Василий Вронин (имя изменено – прим. Ред). Он утверждал, что жилье у него похитили.

Убил мать, а затем вступил в наследство

Так Деменковы узнали о страшном прошлом своей квартиры. Выяснилось, что Вронин несколько лет находился на принудительном лечении, срок которого как раз истекал. А право на эту жилплощадь досталось ему после жуткой трагедии.

В «двушке» на Рябикова Василий когда-то жил вместе со своей матерью. Жилье было приватизировано на двоих в равных долях. Но в 2012 году Вронин жестоко убил мать. Соседи позже признавались: душераздирающие крики несчастной разносились по всему подъезду.

- Женщина, продавшая нам квартиру, узнала о страшной истории уже постфактум. Решила сбыть злополучные метры. О деталях расправы, конечно же, умолчала. После убийства Вронин еще полгода продолжал жить в той же квартире - этот срок суд впоследствии расценил как официальное вступление в наследство.

Обеспокоенные супруги обратились к юристам. В ходе разбирательства вскрылся новый факт: пока истинный хозяин находился на лечении, его жилье заинтересовало мошенников. Видимо, кто-то узнал о пустующей недвижимости и провернул липовую сделку. Впервые квартиру выставили на продажу в 2020 году.

Самое удивительное обнаружилось в бумагах Росреестра: в договоре купли-продажи стояла подпись покойной матери Василия, хотя на тот момент женщина была мертва уже восемь лет. Как удалось провернуть сделку от имени усопшей и даже заверить ее у нотариуса - остается загадкой. После этого квартира еще несколько раз перепродавалась, и Деменковы, купившие ее в итоге, оказались уже четвертым звеном в этой мутной цепочке.

Годы судебных тяжб

Начались судебные тяжбы. Служители Фемиды постановили: Вронину принадлежит половина квартиры. Он сможет либо жить в ней, либо выставить на продажу. Вопрос о второй половине, принадлежавшей его матери, все еще решается в суде. При этом все сделки по продаже квартиры, включая сделку с Деменковыми, были аннулированы.

Супругам пришлось съехать из квартиры.

- Долг перед банком при этом остался висеть на нас. На сегодняшний день – это более 3 миллионов рублей. Выплачивать ипотеку придется до 2043 года.

Семья не смирилась с вердиктом суда и обратилась за поддержкой к городским властям. Юристы подсказали: по закону, так как Василий убил свою мать, он должен быть признан недостойным наследником. Поскольку других родственников у погибшей нет, ее доля в квартире должна была автоматически перейти в собственность города Иркутска.

- Но власти не стала заявлять свои права на выморочное имущество (наследственное имущество умершего гражданина, которое в предусмотренных законодательством случаях переходит в собственность муниципального образования – Ред.).

Тогда мы подали апелляционную жалобу с требованием признать нас добросовестными приобретателями. Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости», в подобных ситуациях пострадавшим полагается компенсация за счет государственной казны.

В январе 2024 года удача наконец улыбнулась Деменковым. Суд признал их добросовестными покупателями - казалось бы, победа!

- Мы подали иск против продавца и выиграли. Но она оказалась неплатежеспособной. За целый год судебные приставы смогли взыскать с ее счетов всего 2800 рублей. Капля в море по сравнению с тем, что мы должны банку.

Последняя надежда супругов теперь связана с государственной компенсацией, которая составляет около 4 миллионов рублей. В нее включены расходы на покупку недвижимости и уплаченные банку проценты.

- Этих денег не хватит на покупку новой квартиры. Не хватит даже и на первоначальный взнос. Мы уже не мечтаем о новом жилье. Мы просто хотим рассчитаться с банком и забыть про этот ужас навсегда!

Ждут решения по компенсации

В августе 2025 года Кировский суд полностью удовлетворил иск Деменковых о компенсации. Казалось, страдания семьи вот-вот закончатся. Но радость оказалась преждевременной - представители Минфина подали апелляцию.

- Они настаивают, чтобы нас признали недобросовестными покупателями, и требуют отменить как само решение, так и требование о выплате компенсации. В ноябре 2024 года мы обращались в банк и просили о реструктуризации ипотечного кредита. Платеж снизили. Последние несколько месяцев мы платили по 2 000 рублей вместо 25 000. В ноябре 2025 срок реструктуризации подошел к концу. Банк продлил нам ее еще на 12 месяцев. Но каждый год такой реструктуризации увеличивает общую сумму долга на двести тысяч рублей…

1 декабря прошлого года в Иркутском областном суде состоялось решающее заседание. Деменковы вновь одержали победу - апелляцию отклонили.

- Исполнительные листы мы уже получили, - рассказывала ранее Ольга Деменкова. - Но Минфин может попытаться обжаловать это решение в Верховном суде. Тогда судебная волокита снова затянется. Сейчас мы просто ждем их решения. Главное - успеть получить деньги до октября 2026 года, иначе срок реструктуризации закончится, и мы снова окажемся перед пропастью.

Прошла премьера фильма

История Деменковых вышла далеко за пределы Иркутска. Ее рассказывали в СМИ, обсуждали в соцсетях. Среди тех, кого она тронула, оказался иркутский режиссер Владислав Перуновский. В 2024 году он решил: эта драма достойна не только новостной хроники, но и большого экрана. Он предложил Деменковым снять фильм, а все сборы направить на погашение их ипотечного долга. Так на свет появилась комедия «#СЪЕХАВШИЕ» (18+).

- Я сам написал сценарий, - рассказывал ранее режиссёр КП-Иркутск. - Взял за основу реальную историю Оли и Славы, их жизнь, хронологию событий. Но, конечно же, она будет по-своему интерпретирована и переработана. Например, появятся персонажи, которых не было в действительности.

В Иркутске состоялся показ фильма о семье, оставшейся с ипотекой, но без жилья Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссеру удалось найти инвестора, который взял на себя часть обязательных производственных расходов. Однако большая часть съемочной группы работала на чистом энтузиазме - безвозмездно, ради идеи.

21 июля в Иркутске состоялся предпремьерный показ фильма. Он прошел в тёплой, почти семейной атмосфере. Зрителями стали приглашённые гости - те, кто так или иначе был причастен к созданию картины: актёры, режиссёр, съёмочная группа, друзья семьи.

Зрителями стали приглашённые гости - те, кто так или иначе был причастен к созданию картины Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В эпизодических ролях задействованы несколько известных лиц Иркутска: ведущие, блогеры и другие публичные персоны города.

Деменковы увидели фильм впервые - вместе со всеми, и для них это стало особенным моментом. Картина длится около полутора часов. Сюжет, конечно, художественно переосмыслен, но основан на реальных событиях, которые герои пережили в жизни.

Ольга, которая не только сыграла эпизодическую роль, но и активно помогала на площадке, поделилась, что видеть себя на экране было для неё удивительным опытом. Она поблагодарила всех, кто помогал создавать фильм.

- Люди подключались: «Давайте я принесу это», «А у меня есть вот этот друг», «Можете у нас снять». Актёры играли в моей одежде... Всё это создало уникальную атмосферу единения, - поделилась Ольга.

Она также призналась, что чувствовала поддержку на протяжении всех съёмок и на премьере.

- Я чувствовала поддержку и вот этот классный общий настрой... Когда ты чувствуешь такую поддержку незнакомых людей, такое единение - веришь, что у тебя реально получится. Всё получится!

Фильм выходит в прокат 10 сентября. Продолжительность проката будет зависеть от зрительского интереса. Команда проекта надеется на поддержку зрителей. Кроме того, если сборы будут удачными, супруги планируют направить полученные средства на первоначальный взнос по новой ипотеке.