На подъезде к Листвянке столкнулись туристический автобус «Ютонг» и «Митсубиши Паджеро». Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Вечером 20 июля 2026 года на подъезде к Листвянке по Байкальскому тракту столкнулись туристический автобус «Ютонг» и «Митсубиши Паджеро». От удара 59-летний водитель внедорожника погиб на месте.

Автобус с туристами попал в ДТП на Байкальском тракте.

- В автобусе находились 25 пассажиров, сразу после аварии медицинская помощь им не понадобилась. Однако позже несколько туристов сами вызвали скорую, в больнице у них зафиксировали травмы, не опасные для жизни, - добавил губернатор Игорь Кобзев.

В автобусе находились 25 пассажиров, сразу после аварии медицинская помощь им не понадобилась. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, прокуратуры и Следственного комитета. Следователи начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они изучают документы по перевозке пассажиров.

От удара 59-летний водитель внедорожника погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Прокуратура Иркутского района также контролирует ситуацию и оценит, как соблюдалось законодательство о безопасности перевозок. Все обстоятельства аварии выясняются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, прокуратуры и Следственного комитета. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

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