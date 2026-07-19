Оттащил на обочину и сбежал в лес: всплыли новые подробности о водителе, который сбил двух мальчиков на «зебре» в Иркутске

На мужчину составили несколько протоколов, в том числе, за оставление места ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Кадры, снятые камерой уличного видеонаблюдения 11 июля в Ленинском округе, облетели соцсети Иркутска. На нем – нерегулируемый пешеходный переход в 20-м Советском переулке, по которому бегут двое мальчишек. Им наперерез несется белая Toyota Camry. Перед «зеброй» автомобиль не сбавляет скорость. Водитель будто не замечает детей, которые уже пересекли середину дороги, и на полном ходу врезается их. От удара их отбрасывает в разные стороны…

Однако самое шокирующее произошло после столкновения. Водитель вышел из иномарки, но даже и не подумал оказать помощь пострадавшим. Вместо того, чтобы вызвать медиков и полицию, он направился к одному из пострадавших, который лежит прямо под капотом. Мужчина поднял его и отвел к обочине, туда, где без движения находится второй ребенок. На записи отчетливо видно, как он какое-то время стоял рядом с очевидцами, вероятно, споря с ними, после чего, не дождавшись приезда экстренных служб, сел в автомобиль и уехал…

Полицейские задержали его через несколько дней. Все это время он прятался в лесу. КП-Иркутск стали известны подробности о его личности.

Шли с детской площадки

Мать одного из пострадавших мальчиков, Алена*, в тот день находилась на работе. Ее 8-летний сын Кирилл* и его 7-летний друг Антон* играли на площадке возле торгового комплекса - чтобы попасть туда, детям нужно было пересечь дорогу.

- Они возвращались уже домой, им оставалось буквально несколько шагов до нашего двора, - рассказывала КП-Иркутск Алена. - Я всегда учила сына: подойди к переходу, остановись, убедись, что машины стоят, и только тогда ступай на «зебру». Но в тот день ребята, наверное, слишком увлеклись разговором и просто поверили, что их пропустят. Ведь переход же! А этот водитель даже скорость не сбросил…

О том, что случилось с ребенком, Алена узнала не сразу: она трудится посменно на фармацевтическом заводе, а в цехах часто пропадает сотовая связь.

- Мне начали звонить учителя и социальный педагог из школы - они уже знали о случившемся. Как только я увидела сообщение, сразу сорвалась в больницу. Мальчики уже были там. Спасибо людям, которые не прошли мимо и вызвали скорую!

«Схватил ребенка, как мешок с картошкой»

Когда Алена добралась до Ивано-Матренинской больницы, ее сын Кирилл все еще был в шоке от случившегося.

- Самое главное - мальчики живы! И это настоящее чудо, ведь судя по кадрам с видео, удар был страшный. Удивительно, но обошлось даже без переломов. У Антона сильные гематомы, лицо всё в синяках. Кириллу досталось больше: удар пришелся в голову и ноги. Когда я приехала в больницу, у него голова и колено были перебинтованы. Врачи поставили сотрясение мозга и множественные гематомы. Но я до сих пор не могу успокоиться из-за того, что он сказал мне тогда: после удара он на мгновение перестал чувствовать ноги. Сейчас, слава богу, ходит нормально, но этот момент меня до сих пор пугает - удар был такой силы, что могло серьезно повредить позвоночник. Ждем консультации с неврологом.

В больнице мальчиков не оставили - отпустили домой с рекомендацией наблюдать за состоянием. Кирилл лечится амбулаторно: мама дает ему обезболивающие, обрабатывает ушибленное колено.

- Сыну заметно лучше. Но никто не знает, как это аукнется в будущем. Он выходит на улицу с осторожностью. Когда мы шли в больницу, я физически чувствовала его напряжение – сын боится машин.

Ради сына женщина оформила отпуск за свой счет - работу пришлось отложить, чтобы постоянно находиться рядом с ребенком. Больше всего сибирячку возмутило поведение водителя, которое она увидела на видеозаписи.

- Он схватил ребенка под мышки, как мешок с картошкой, и оттащил на обочину! А ведь при таком ударе трогать позвоночник категорически нельзя! Он просто убирал с дороги ребенка, чтобы освободить себе путь и уехать. Я уже написала уполномоченному по правам ребенка и наняла адвоката.

Не первое нарушение

Несколько дней полицейские разыскивали водителя. Первой находкой стал сам автомобиль - белую Toyota Camry обнаружили в одном из автосервисов Свердловского округа. Иномарку изъяли и поместили на спецстоянку.

А через двое суток, ночью, сотрудники уголовного розыска задержали и самого беглеца. Им оказался 51-летний мужчина. На допросе он признался: после наезда на детей он скрывался в лесу.

- Почему вы уехали с места происшествия? – спрашивает полицейский.

- Испугался.

- А за детей не страшно было?

- Я помог, посадил на бордюр. Там люди были…

На мужчину составили несколько протоколов, в том числе, за оставление места ДТП. А дальше узнали новую деталь: задержанный сел за руль без прав.

К ответственности привлекли и владелицу автомобиля - сожительницу нарушителя. Женщина призналась, что именно она передала мужчине ключи, чтобы он отвез машину в сервис. О том, что у него нет водительского удостоверения, она знала, но, по ее словам, «так получилось». О случившемся она узнала уже от сотрудников ГИБДД и, как уверяет, все это время помогала искать мужчину.

Во время беседы с полицейскими женщина рассказала, что у нее самой трое детей. На вопрос, как бы она отнеслась к тому, что если бы кто-то сбил бы ее ребенка и скрылся, она ответила:

- Очень плохо, конечно…

Однако, как выяснилось, этот случай - не первое столкновение мужчины с законом. В январе 2026 года его задержали на проспекте Маршала Жукова в Иркутске за рулем в нетрезвом состоянии.

В распоряжении редакции КП-Иркутск оказались кадры того задержания. На видео инспектор ГИБДД зачитывает протокол:

- Сегодня 16 января 2026 года. У задержанного усматриваю признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, резкое изменение окраски кожных покровов лица. На основании этого буду отстранять вас от управления транспортным средством.

Сам нарушитель в этот момент сидит рядом в машине и с трудом держит глаза открытыми.

Следующие кадры - уже из отделения. Полицейский спрашивает его:

- Сколько выпили?

Ответ мужчины звучит почти как бред:

- Я не помню сколько. Рюмку. Две, три, пять. Четыре, шесть, семь. Ну сколько? Я не знаю. Восемь, девять…

После этих слов он закрывает глаза и буквально проваливается в сон прямо во время допроса.

В ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что тогда водитель отказался от медицинского освидетельствования, а после составления протокола перестал отвечать на звонки и уклонялся от явки в полицию.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему назначено 15 суток ареста. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах этого дела. Когда проверка закончится, станет известно, какое наказание он понесет за содеянное.

* имя изменено - прим. Редакции

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