свадьба Маргариты и Захара Кузьменко из Нижнеудинска стала настоящим погружением в русскую старину. Фото: личный архив героев публикации

Кокошник вместо фаты, венок вместо букета, хороводы вместо танцев до упаду – свадьба Маргариты и Захара Кузьменко из Нижнеудинска стала настоящим погружением в русскую старину. И это оценили не только гости, но и сотни жителей Иркутской области, которые поддержали пару в открытом голосовании областного конкурса. Супруги набрали более полутора тысяч голосов. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Предложение на день рождения

Маргарите 24 года, она руководит народным ансамблем. Захару 25 лет, он сотрудник полиции. Молодые люди встретились шесть лет назад в городском парке Нижнеудинска - случайно, в общей компании.

- Позже выяснилось, что мы вместе учимся в Иркутске, - вспоминает Маргарита. – Когда вернулись на учебу, Захар начал за мной ухаживать. Съехались, закончили учебу в один год. Вернулись в родной город уже вдвоем.

С тех пор Захар и Маргарита неразлучны. Любят выбираться на Байкал с палатками, заваривать сибирские травяные чаи с ягодами. Зимой, когда мороз не пробирает до костей, пара выходит на каток. А когда на улице совсем студено - укутываются в пледы и смотрят фильмы.

Молодые люди встретились шесть лет назад в городском парке - случайно, в общей компании. Фото: личный архив героев публикации

Спустя три года совместной жизни Захар понял: медлить больше нельзя. Решил сделать предложение не в обычный день, а в день рождения Маргариты - чтобы навсегда связать два главных события в жизни любимой.

- Девчонки были на танцполе, - рассказывает Захар. - Я выбрал песню, которую Маргарита обожает, дождался нужного момента, вышел и встал на одно колено. Все должно было быть сюрпризом - так и вышло. И на вопрос: «Ты станешь мой женой?» она ответила «Да!».

От косоворотки до самовара

Через полтора месяца после помолвки молодые люди выбрали дату свадьбы и подали заявление в ЗАГС. Но идея провести свадьбу в народном стиле родилась не сразу. Подсказала коллега Маргариты.

- Она сказала: «Ты же с самого детства в этой атмосфере, поешь, живешь фольклором. Почему бы не сделать свадьбу такой же - по-настоящему русской?». Мы с Захаром посоветовались, взвесили все за и против. Сомнений, честно говоря, было немало. Организация подобного торжества непростая, нужно было продумать каждую деталь. Но решились - и не пожалели!

Свадьбу сыграли 26 июля 2024 года. Подготовка заняла около полугода. Будущие супруги основательно подошли к каждой детали.

Особое место заняли старинные обряды. Фото: личный архив героев публикации

Наряды шили на заказ изо льна – косоворотку для жениха и платье для невесты с кокошником, расшитым стразами. Костюмы украсила вышивка и сине-голубая тесьма в стиле гжель.

- Гостей о стиле праздника предупредили заранее. Пригласительные также оформили в гжельском стиле и обозначили дресс-код. Абсолютно все поддержали нашу идею и пришли в народных костюмах! – вспоминает Захар.

Мелочи продумывали не меньше: подушечку для колец и обложку свидетельства о браке мастерили сами, свадебные бутылки обклеивали тесьмой в тон нарядам. За день до торжества выезжали в поле за ромашками для украшения зала. Для фотозоны друзья пары привезли тюки сена и дрова, у входа поставили настоящий самовар с баранками. Дворец культуры предоставил старинный реквизит – балалайки, расписные ложки, а рассадку гостей оформили на резной оконной раме.

День начался с выкупа под живую музыку: звучали народные песни, проходили конкурсы. Особое место заняли старинные обряды.

Будущие супруги основательно подошли к каждой детали. Фото: личный архив героев публикации

- Мне расплели одну косу, а заплели две – как у замужней женщины. Вместо букета невесты я передала незамужней подруге венок, а сама надела кокошник. Все это - под обрядовую свадебную песню, которую исполняли мои ребята, - рассказывает Маргарита. – Мы и гости остались в полном восторге!

Стали победителями конкурса

О конкурсе «Свадьба года» супруги Кузьменко узнали случайно. Организатором выступила служба ЗАГС Иркутской области. В финале боролись пять пар, каждая из которых представляла свадьбу в национальных традициях: русскую, бурятскую, чувашскую, эвенкийскую и голендровскую.

Голосование проходило в соцсетях и было по-настоящему народным - участвовать мог каждый желающий. Основная борьба развернулась между Кузьменко и парой, сыгравшей свадьбу по бурятским обычаям.

- Мы шли нос к носу два с половиной дня, - вспоминает Маргарита. - То мы на 100 голосов отрываемся, то они. За нас голосовали все: родные, друзья, соседи, коллеги - буквально все земляки включились!

Семья Кузьменко собрали больше полутора тысяч голосов. Фото: личный архив героев публикации

Как итог - победа! Семья Кузьменко собрали больше полутора тысяч голосов.

Сегодня Маргарита и Захар готовятся отметить вторую годовщину свадьбы. Супруги уже задумываются о том, чтобы через несколько лет, на круглую дату, устроить еще одно пышное торжество в русском духе.

- Может быть, это будет стиль хохлома. Или что-то еще в русском духе. Главное, чтобы было душевно, как в тот раз! – делятся планами супруги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бутылки стоят от коридора до туалета»: как за 50 лет сибиряк превратил дом в музей водки (подробнее)

Осмотр пациентки закончился сотрясением: врач-гинеколог, на которую напали муж и жена, рассказала о своём состоянии (подробнее)