Коллекция, старт которой был дан в 1975 году, сегодня занимает каждый сантиметр жилья: от гостиной до ванной комнаты. Фото: предоставлено героем публикации

77-летний Иван Киселев из Казачинско-Ленского района превратил собственный дом в музей водки. За полвека он собрал 2835 бутылок. Коллекция, старт которой был дан в 1975 году, сегодня занимает каждый сантиметр жилья: от гостиной до ванной комнаты. Подробности - в материале КП-Иркутск.

От вина до «беленькой»

Иван Киселев родом с Урала. В Иркутскую область он приехал в составе комсомольского отряда на строительство БАМа. Здесь обзавелся семьей, построил дом. В свободное время увлекался коллекционированием значков и пластинок. А в 1975-м неожиданно для себя начал собирать и алкогольные напитки.

- Начинал я с марочных вин и коньяков, - вспоминает Иван Киселев. - Красивые бутылки были, дефицитные. Но вино - оно капризное. Хранить надо лежа, чтобы пробка не пересыхала, температуру соблюдать. И со временем осадок появляется. А водка - она неприхотливая. Поставишь и стоит.

Все бутылки в коллекции Ивана Киселева - стандартного объема, по 0,5 литра. Но это единственное, что их объединяет. Фото: предоставлено героем публикации

Так на смену винным бутылкам пришла «беленькая». Сначала - просто как запас. Потом - появился азарт. И через несколько лет дом сибиряка стал напоминать музей.

Коридор, ванная, туалет - везде водка

Коллекция собиралась из разных уголков мира. Ездил Иван в Свердловск - привозил «Свердловскую». В Пермь - «Пермскую». В Иркутск - «Звезду Байкала». Каждая поездка оборачивалась новым экспонатом. А иногда - и целыми ящиками.

Не оставались в стороне и близкие. Друзья, знакомые, родственники знали: если едешь куда-то - привези Ивану бутылку.

Иван Киселев родом с Урала. В Иркутскую область он приехал в составе комсомольского отряда на строительство БАМа. Фото: предоставлено героем публикации

Коллекция сибиряка занимает весь его дом - 85 квадратных метров. Четыре комнаты, кухня, прихожая, коридор. И везде - бутылки. Чтобы разместить почти три тысячи экземпляров, хозяин сделал деревянные стеллажи своими руками. Со стеклянными дверцами, чтобы пыль не садилась, - вдоль всех стен, от пола до потолка. Все они разных размеров. Самый большой стеллаж, высотой до 170 сантиметров, вмещает в себя около 100 бутылок. Но и этого не хватило. Дошло до того, что водка появилась в ванной и даже в туалете.

- Жена не против моей коллекции. Она уже привыкла за столько лет. А гости, когда приходят, всегда рассматривают. Особенно те, кто в первый раз.

Сейчас про коллекцию Ивана Киселева знают далеко за пределами родного поселка. Фото: предоставлено героем публикации

Все бутылки в коллекции Ивана Киселева - стандартного объема, по 0,5 литра. Но это единственное, что их объединяет. Дальше - полный разброс по темам, названиям и настроению.

Хозяин рассортировал собрание по тематическим блокам. Есть морская серия: «Океан», «Снежный краб», «Балтийская», «Белуга», «Черная акула». Есть географическая - с названиями городов. Отдельный блок - животные и природа. А есть и те, что вызывают улыбку: «Овсянка», «Огурцы», «Хрен». Особое место занимают «титульные» экземпляры: «Царь всея Руси», «Господа офицеры», «Государев заказ».

- Самые редкие – советских времен. Их у меня штук пять. А самая дорогая бутылка водки обошлась мне в 2260 рублей. Но для меня более ценные экземпляры – две БАМовские бутылки, которые выпускали к юбилею Казачинско-Ленского района. Таких больше уже нигде не найти.

В сухой закон боялся поджога

О том, что у Киселева - целый склад водки, в поселке знают многие. Но в годы сухого закона это стало для сибиряка проблемой.

- Люди ночами приходили, умоляли дать бутылку. Я давал, но просил привезти такую же взамен. Никто не привозил. Тогда я перестал давать. И начал бояться – мало ли что пьяным на ум придет? Могут и дом поджечь. Сейчас все иначе: водка в каждом магазине, никто не ломится.

Сейчас про коллекцию Ивана Киселева знают далеко за пределами родного поселка. В начале июля внучка приехала в гости, сняла видео и выложила в соцсети. За пару дней ролик набрал три миллиона просмотров.

Коллекция сибиряка занимает весь его дом - 85 квадратных метров. Фото: предоставлено героем публикации

Коллекция почти перестала расти. Последние три года сибиряк почти ничего не покупает - просто некуда ставить. Но если в магазине или в поездке попадется редкий экземпляр - рука все равно тянется. Сказываются 50 лет привычки.

Удивительно, но водка за десятилетия не потеряла свойств. Почти все бутылки герметичны. Исключение - всего пять экземпляров с неплотными пробками. Остальные, по словам хозяина, можно смело открывать хоть сейчас. Вкус и крепость остались прежними.

Сколько стоит собрание? Сибиряк признается: не считал. Но знает: советские бутылки в интернете уходят по 3-9 тысяч рублей. Те, что современнее, - гораздо дешевле. Если перемножить - сумма внушительная.

- Если захотят купить - продам, почему нет? - пожимает плечами сибиряк. - Но пока предложений не было.

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